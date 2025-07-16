Все привыкли к предоплате, но новая схема на АЗС меняет правила и может стоить вам денег

На первый взгляд кажется, что ничего нового в заправке машины уже не придумать. Но всё больше автозаправочных станций в России переходят с привычной предоплаты на систему постоплаты — и это вызывает вопросы у многих водителей.
Система постоплаты позволяет сначала заправить автомобиль, а потом оплатить топливо. Такое решение ускоряет процесс и снижает риск ошибок при расчёте. Многие сети предлагают оплату через мобильное приложение — без кассы, очередей и лишних действий.
Главный страх — риск недолива. При постоплате контролировать процесс сложнее: водитель не всегда точно видит, сколько топлива поступает. А возможность обмана на АЗС, увы, всегда остается темой для обсуждения.
Но если внимательно следить за колонкой и не терять концентрацию — проблем можно избежать.
Есть и другие нюансы. Пистолет можно забыть в баке, если отвлечься после оплаты или довериться обслуживающему персоналу. Это может привести к повреждению оборудования и штрафу.
На некоторых станциях заправка начинается автоматически при фиксации пистолета. Поэтому важно заранее задать нужное количество литров или сумму - иначе в бак зальётся "до полного", и итоговая стоимость может неприятно удивить.
Настраивать лимит на колонке
Проверять, что пистолет извлечён, прежде чем начать движение
Не полагаться полностью на сотрудников АЗС
Сохранять чек и сверять количество залитого топлива
Переход на постоплату выгоден и для бизнеса. Водители чаще заправляют полный бак, а значит — увеличивается средний чек. Кроме того, дистанционная оплата снижает нагрузку на персонал.
Бензи́н - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).
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