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Все привыкли к предоплате, но новая схема на АЗС меняет правила и может стоить вам денег

Постоплата на заправках увеличивает продажи и ускоряет обслуживание
2:01
Авто

На первый взгляд кажется, что ничего нового в заправке машины уже не придумать. Но всё больше автозаправочных станций в России переходят с привычной предоплаты на систему постоплаты — и это вызывает вопросы у многих водителей.

заправка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
заправка

Почему АЗС переходят на постоплату

Система постоплаты позволяет сначала заправить автомобиль, а потом оплатить топливо. Такое решение ускоряет процесс и снижает риск ошибок при расчёте. Многие сети предлагают оплату через мобильное приложение — без кассы, очередей и лишних действий.

Что смущает водителей

Главный страх — риск недолива. При постоплате контролировать процесс сложнее: водитель не всегда точно видит, сколько топлива поступает. А возможность обмана на АЗС, увы, всегда остается темой для обсуждения.

Но если внимательно следить за колонкой и не терять концентрацию — проблем можно избежать.

Когда удобство становится ловушкой

Есть и другие нюансы. Пистолет можно забыть в баке, если отвлечься после оплаты или довериться обслуживающему персоналу. Это может привести к повреждению оборудования и штрафу.

На некоторых станциях заправка начинается автоматически при фиксации пистолета. Поэтому важно заранее задать нужное количество литров или сумму - иначе в бак зальётся "до полного", и итоговая стоимость может неприятно удивить.

Что делать, чтобы не попасть впросак

  • Настраивать лимит на колонке

  • Проверять, что пистолет извлечён, прежде чем начать движение

  • Не полагаться полностью на сотрудников АЗС

  • Сохранять чек и сверять количество залитого топлива

Зачем это нужно самим АЗС

Переход на постоплату выгоден и для бизнеса. Водители чаще заправляют полный бак, а значит — увеличивается средний чек. Кроме того, дистанционная оплата снижает нагрузку на персонал.

Уточнения

Бензи́н - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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