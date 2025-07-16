Все привыкли к предоплате, но новая схема на АЗС меняет правила и может стоить вам денег

Постоплата на заправках увеличивает продажи и ускоряет обслуживание

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На первый взгляд кажется, что ничего нового в заправке машины уже не придумать. Но всё больше автозаправочных станций в России переходят с привычной предоплаты на систему постоплаты — и это вызывает вопросы у многих водителей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) заправка

Почему АЗС переходят на постоплату

Система постоплаты позволяет сначала заправить автомобиль, а потом оплатить топливо. Такое решение ускоряет процесс и снижает риск ошибок при расчёте. Многие сети предлагают оплату через мобильное приложение — без кассы, очередей и лишних действий.

Что смущает водителей

Главный страх — риск недолива. При постоплате контролировать процесс сложнее: водитель не всегда точно видит, сколько топлива поступает. А возможность обмана на АЗС, увы, всегда остается темой для обсуждения.

Но если внимательно следить за колонкой и не терять концентрацию — проблем можно избежать.

Когда удобство становится ловушкой

Есть и другие нюансы. Пистолет можно забыть в баке, если отвлечься после оплаты или довериться обслуживающему персоналу. Это может привести к повреждению оборудования и штрафу.

На некоторых станциях заправка начинается автоматически при фиксации пистолета. Поэтому важно заранее задать нужное количество литров или сумму - иначе в бак зальётся "до полного", и итоговая стоимость может неприятно удивить.

Что делать, чтобы не попасть впросак

Настраивать лимит на колонке

Проверять, что пистолет извлечён, прежде чем начать движение

Не полагаться полностью на сотрудников АЗС

Сохранять чек и сверять количество залитого топлива

Зачем это нужно самим АЗС

Переход на постоплату выгоден и для бизнеса. Водители чаще заправляют полный бак, а значит — увеличивается средний чек. Кроме того, дистанционная оплата снижает нагрузку на персонал.

Уточнения

Бензи́н - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

