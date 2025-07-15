Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы платят слишком много: пора навести порядок
Успейте попробовать Скороешки: пикантная закуска из кабачков за 2-3 часа маринования
Бритни Спирс заявила об усыновлении дочери Леннон и планах переезда в Италию
Ночные ящерицы пережили удар астероида Чиксулуб в зоне удара
Экзопланета пряталась прямо под носом: астрономы нашли планету, которую нельзя увидеть
Эта декоративная садовая культура может повредить дом
Джастину Биберу посоветовали послушать русскую блатную песню
Виды теплиц для дачи: особенности конструкций, материалов и монтажа
Красное вино и больше прогулок: 103-летняя британка рассказала, что ей помогает жить долго

Сложность, износ, эксплуатация: скрытые издержки двойного привода

Подключаемые гибриды: экологичная иллюзия или компромиссное решение
4:06
Авто

Подключаемые гибриды (PHEV) нередко подаются как идеальное сочетание экологичности и гибкости. Теоретически они позволяют ездить в городе на чистой электротяге, а в дальних поездках использовать ДВС. Однако исследования и независимые тесты всё чаще показывают, что в реальности PHEV выбрасывают в три-четыре раза больше CO₂, чем заявлено.

Polestar 4
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Polestar 4

Официальные значения выбросов — порядка 30-40 г/км CO₂ - зачастую не соответствуют действительности. Фактические замеры в условиях городского и смешанного движения показывают 85-114 г/км, что сопоставимо с современными бензиновыми автомобилями. Возникает закономерный вопрос: почему такая разница?

Три причины, почему лаборатория не равна дороге
Во-первых, зарядка. Большинство водителей PHEV не заряжают автомобиль перед каждой поездкой, особенно если ездят короткими дистанциями или не имеют доступа к домашней зарядке. Без регулярной подзарядки аккумулятор разряжается, и гибрид начинает работать как обычный автомобиль с ДВС, но при этом тяжелее за счёт батареи.

Во-вторых, размер батареи. В отличие от полноценных электромобилей (BEV), PHEV имеют компактные аккумуляторы, которых хватает максимум на 40-60 км. В реальных условиях, особенно в холод или при высокой нагрузке, этого не хватает даже на одну полноценную поездку.

В-третьих, тестовые циклы WLTP и EPA не учитывают поведение водителя, топографию маршрута, пробки, стиль вождения и доступность зарядки. Это означает, что официальные цифры — лишь ориентир, далекий от повседневной реальности.

Когда "зелёное" решение становится серым
Многие автопроизводители до сих пор используют высокий коэффициент полезности электропривода в PHEV при расчёте средних выбросов. Однако реальные данные показывают, что доля движения на электричестве часто не превышает 60%, а иногда и гораздо меньше.

Ситуация усугубляется тем, что сложность конструкции PHEV (двигатель, электромотор, батарея, система рекуперации, охлаждение и пр.) ведёт к высокой цене покупки, ремонтов и обслуживания. Добавьте сюда экологические издержки на производство аккумуляторов и ускоренный износ шин и тормозов — и итоговая экологическая эффективность оказывается под вопросом.

Парадокс: многие водители ощущают себя более "экологичными", и это может привести к поведенческому откату — менее экономичному стилю езды и пренебрежению регулярной подзарядкой.

Подходит не всем
Это не значит, что PHEV нужно исключать полностью. Они по-прежнему полезны для водителей, у которых нет стабильного доступа к зарядной инфраструктуре и которым важна гибкость. Однако важно понимать: чтобы такие автомобили действительно были экологичными, необходима дисциплина зарядки, понимание ограничений батареи и реалистичные ожидания.

В отличие от PHEV, полноценные электромобили (BEV) показывают более стабильные результаты по снижению выбросов, особенно при использовании возобновляемой электроэнергии. Да, они требуют развитой инфраструктуры, но взамен предоставляют предсказуемую эффективность и экологичность.

Подключаемые гибриды не являются "зелёным золотом". Их эффективность сильно зависит от поведения водителя, частоты зарядки и условий эксплуатации. Поэтому при выборе автомобиля важно задать себе простой вопрос: сможете ли вы регулярно заряжать автомобиль и использовать его электрические возможности на максимум?

Если ответ "да" — PHEV может быть разумным компромиссом. Если нет — возможно, лучше рассмотреть альтернативу: BEV или экономичный гибрид без необходимости подзарядки.

Уточнения

Заряжаемый гибрид (подключаемый гибрид, подзаряжаемый гибрид, плагин гибрид, Plug-in Hybrid, PHEV) — гибридный автомобиль, аккумуляторная батарея которого может быть заряжена от внешнего источника электрического тока.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
Еда и рецепты
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Исследование показало, что Венера остаётся геологически активной
Наука и техника
Исследование показало, что Венера остаётся геологически активной Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Японский серау: особенности внешности и биологии редкого млекопитающего
Скорость движения 90 км/ч показала минимальный расход
Журналистка Мадонна Мур рассказала о срыве интервью с Марго Овсянниковой
Печенье с шоколадной крошкой: инновационный подход к классическому лакомству
Правила поведения в ирландских пабах: что учесть, чтобы не попасть в неловкую ситуацию
Археологические открытия в Волжском: доказательства нелегкой жизни знати
Как предотвратить падение гладиолусов
Прокачайте грудь без гантелей: откройте секреты эффективных тренировок
Диетологи советуют сочетать лимон, имбирь и зелень для комплексного очищения
Нерест хариуса: стартует уникальная кампания Енисейского филиала Главрыбвода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.