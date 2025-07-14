Электромобили будущего: как eRE от ZF решает проблему дальности хода

Компания ZF готовит к запуску революционную новинку — модульный расширитель диапазона хода (eRE) для электромобилей, старт продаж которого намечен на 2026 год.
Новая разработка предлагает инженерное решение одной из главных проблем EV — ограниченной дальности хода, особенно в условиях холода или отсутствия инфраструктуры зарядки.
В отличие от традиционных подходов, где решение заключалось в увеличении ёмкости батарей (что ведёт к росту стоимости и веса), eRE предлагает гибридную модульную систему, которая делает электромобили дешевле, легче и энергоэффективнее.
Сердце системы — газовый двигатель, подключённый к генератору, который либо напрямую подаёт энергию на электродвигатель, либо заряжает батарею. Таким образом, автомобиль может продолжать движение даже при низком уровне заряда — без необходимости полной подзарядки.
Базовая версия — eRE — обеспечивает привод на задние колёса, в то время как eRE+ позволяет реализовать передний или полный привод, обеспечивая гибкость для различных конфигураций транспортных средств.
Модуль разработан как программно-определяемая трансмиссия, что означает возможность адаптации к архитектурам на 400 и 800 вольт — стандартам, на которых работают современные и будущие EV.
ZF — не единственная компания, развивающая идею расширителей диапазона. Volkswagen, например, адаптирует свою платформу SSP, чтобы она могла вмещать подобные модули. Scout Motors разрабатывает проект под названием Harvester, с расчётом на увеличение запаса хода до 500 миль (более 800 км).
В сегменте альтернативных источников энергии BMW тестирует водородные концепты на базе iX5, также стремясь продлить расстояние, проходимое на одной заправке. Всё это свидетельствует о масштабном сдвиге в парадигме проектирования EV.
Новая волна решений, подобных eRE от ZF, переформатирует дискуссию о будущем электромобилей. Сегодня EV часто воспринимаются как дорогие и требовательные к инфраструктуре — но модульные расширители позволяют создать дешёвые, надёжные и адаптивные машины, которые реже нуждаются в подзарядке и лучше справляются с зимними условиями, когда эффективность батареи падает.
Кроме того, такой подход открывает возможности для развития EV в регионах с ограниченным количеством зарядных станций, таких как сельские районы или развивающиеся страны.
Массовое производство модулей начнётся уже в 2026 году, при этом приоритетными рынками названы Европа, Китай и Северная Америка — регионы с наиболее динамичным спросом на электромобили. Ожидается, что ZF будет активно сотрудничать с автопроизводителями по интеграции модулей в новые и существующие платформы.
Таким образом, eRE — это не просто компонент, а технологическая экосистема, позволяющая переосмыслить то, каким может быть электромобиль в ближайшем будущем: модульным, энергоадаптивным и по-настоящему удобным для пользователя.
ZF Friedrichshafen AG — автомобильный концерн-поставщик.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.