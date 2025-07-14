Электромобили будущего: как eRE от ZF решает проблему дальности хода

Электромобили станут дешевле: ZF запускает eRE в 2026 году

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Компания ZF готовит к запуску революционную новинку — модульный расширитель диапазона хода (eRE) для электромобилей, старт продаж которого намечен на 2026 год.

Фото: Wikimedia Commons by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ электрокар Renault Zoe

Новая разработка предлагает инженерное решение одной из главных проблем EV — ограниченной дальности хода, особенно в условиях холода или отсутствия инфраструктуры зарядки.

В отличие от традиционных подходов, где решение заключалось в увеличении ёмкости батарей (что ведёт к росту стоимости и веса), eRE предлагает гибридную модульную систему, которая делает электромобили дешевле, легче и энергоэффективнее.

Сердце системы — газовый двигатель, подключённый к генератору, который либо напрямую подаёт энергию на электродвигатель, либо заряжает батарею. Таким образом, автомобиль может продолжать движение даже при низком уровне заряда — без необходимости полной подзарядки.

Базовая версия — eRE — обеспечивает привод на задние колёса, в то время как eRE+ позволяет реализовать передний или полный привод, обеспечивая гибкость для различных конфигураций транспортных средств.

Модуль разработан как программно-определяемая трансмиссия, что означает возможность адаптации к архитектурам на 400 и 800 вольт — стандартам, на которых работают современные и будущие EV.

ZF — не единственная компания, развивающая идею расширителей диапазона. Volkswagen, например, адаптирует свою платформу SSP, чтобы она могла вмещать подобные модули. Scout Motors разрабатывает проект под названием Harvester, с расчётом на увеличение запаса хода до 500 миль (более 800 км).

В сегменте альтернативных источников энергии BMW тестирует водородные концепты на базе iX5, также стремясь продлить расстояние, проходимое на одной заправке. Всё это свидетельствует о масштабном сдвиге в парадигме проектирования EV.

Новая волна решений, подобных eRE от ZF, переформатирует дискуссию о будущем электромобилей. Сегодня EV часто воспринимаются как дорогие и требовательные к инфраструктуре — но модульные расширители позволяют создать дешёвые, надёжные и адаптивные машины, которые реже нуждаются в подзарядке и лучше справляются с зимними условиями, когда эффективность батареи падает.

Кроме того, такой подход открывает возможности для развития EV в регионах с ограниченным количеством зарядных станций, таких как сельские районы или развивающиеся страны.

Массовое производство модулей начнётся уже в 2026 году, при этом приоритетными рынками названы Европа, Китай и Северная Америка — регионы с наиболее динамичным спросом на электромобили. Ожидается, что ZF будет активно сотрудничать с автопроизводителями по интеграции модулей в новые и существующие платформы.

Таким образом, eRE — это не просто компонент, а технологическая экосистема, позволяющая переосмыслить то, каким может быть электромобиль в ближайшем будущем: модульным, энергоадаптивным и по-настоящему удобным для пользователя.

Уточнения

ZF Friedrichshafen AG — автомобильный концерн-поставщик.

