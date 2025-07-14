Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как многодетным семьям получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в 2025 году
Почему стоит заменить сирень на эти потрясающие растения
Учёные доказали вред ароматических смесей в вейпах
Иван Охлобыстин оценил новый сериал про русскую мафию за рубежом
Храп не из-за заложенности носа: вот что на самом деле мешает спать
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Болгарская система питания уменьшает объемы тела без жестких запретов
Смертельное извержение? Вулкан Рейнир в Вашингтоне фиксирует 400 толчков в день
Жестокие видео манят: вот почему люди любят такое смотреть

Летом мыть машину — как обливать раскалённую сковороду водой: классика и разорение бюджета.

Риски мойки горячего кузова автомобиля в жару
3:41
Авто

Кажется, что летняя жара — идеальное время, чтобы привести машину в порядок. Однако мойка автомобиля под палящим солнцем может обернуться серьёзными последствиями для его внешнего вида и технического состояния. Всё дело в резком перепаде температур между раскалённым кузовом и холодной водой, а также в реакциях, которые происходят в лакокрасочном покрытии и других элементах машины.

Автомобильная мойка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная мойка

Температурный удар по кузову

По данным SAE International, при нагреве металла свыше +50 °C микропоры лакокрасочного покрытия (ЛКП) расширяются. Когда на такой кузов попадает холодная вода, поры резко сужаются, "запирая" влагу и химические остатки внутри покрытия.

Эта влага, пытаясь испариться, создаёт избыточное давление внутри ЛКП, что со временем приводит к микротрещинам. Специалисты BASF, исследовавшие дефекты автомобильной краски, описывают этот процесс как одну из ключевых причин деградации покрытия.

Пятна от солнца и химии

Пока вода испаряется с горячей поверхности, состав моющего средства меняется. Тесты химиков SONAX подтверждают: под действием солнца ПАВы (поверхностно-активные вещества) и минералы концентрируются, оставляя стойкие разводы и пятна.

Повреждённые участки ЛКП, особенно с царапинами или истончённым лаком, страдают сильнее всего. В этом уверены исследователи из Института автомобильных технологий (IKA) при Рейн-Вестфальской высшей технической школе Ахена. Они подчёркивают: именно на таких участках скачки температуры ускоряют разрушение.

Эффект лупы и выцветание

Вода, оставшаяся на кузове, не только не спасает, но и усиливает проблему. Капли действуют как линзы, фокусируя солнечные лучи. По данным PPG Industries, это создаёт локальные зоны перегрева, что со временем приводит к выцветанию краски.

Влага и техника: скрытая опасность

Резкий контраст температур опасен не только для кузова. Американская ассоциация автомобильных инженеров (SAE) предупреждает: если холодная вода попадает на раскалённые тормозные диски, это может привести к их деформации.

Кроме того, вода способна проникнуть в уплотнители и электроконнекторы, где при испарении образуется влажная среда. Исследования в области автоэлектроники показывают, что это — благоприятная почва для коррозии и снижения проводимости.

Пластиковые элементы кузова и салона также подвержены риску. Производители автопластика в своих технических бюллетенях отмечают: перепад температур может вызвать временные деформации и ускоренное старение материалов.

Когда лучше мыть автомобиль

Пожалуй, главный совет, который дают профессионалы — не мыть машину на солнце. Автожурналисты из Auto Bild и Automotive News рекомендуют выбирать вечернее время или пасмурную погоду. Оптимальная температура кузова для мойки — не выше +25-30 °C.

Игнорирование этого простого правила может обернуться накопительным ущербом: каждое неудачное мытьё ухудшает состояние ЛКП. В итоге это приводит к потере внешнего вида и снижению защитных свойств покрытия.

Всего одна привычка — мыть автомобиль в жару — может обернуться дорогостоящими последствиями. Выбирая подходящее время, вы не только сохраняете блеск, но и продлеваете жизнь автомобилю.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Домашние животные
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами Аудио 
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения
Еда и рецепты
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Биологи назвали 10 самых необычных животных, обитающих на дне океана
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Замороженные активы, санкции и оружие: что ждать от заявления Трампа по России? Любовь Степушова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров
Робот провёл операцию без врачей: шок от того, что произошло дальше
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Последние материалы
Риски мойки горячего кузова автомобиля в жару
Как многодетным семьям получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в 2025 году
Почему стоит заменить сирень на эти потрясающие растения
Учёные доказали вред ароматических смесей в вейпах
Иван Охлобыстин оценил новый сериал про русскую мафию за рубежом
Храп не из-за заложенности носа: вот что на самом деле мешает спать
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Болгарская система питания уменьшает объемы тела без жестких запретов
Смертельное извержение? Вулкан Рейнир в Вашингтоне фиксирует 400 толчков в день
Жестокие видео манят: вот почему люди любят такое смотреть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.