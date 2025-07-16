Японцы больше не делают вещи: автомобили, которые разочаровали владельцев и испортили репутацию брендов

Японские бренды давно зарекомендовали себя как образец надёжности, практичности и инженерной точности. Toyota, Honda, Mazda, Nissan — эти имена ассоциируются с качеством и долговечностью. Однако даже у самых успешных автопроизводителей бывают неудачные модели. Некоторые из них стали разочарованием из-за проблем с надёжностью, неудачного дизайна или слабых технических характеристик.
Если вы присматриваетесь к подержанному японскому автомобилю, вот список моделей, которые лучше избегать - даже несмотря на их громкие бренды.
Mazda RX-8 обещала быть уникальной благодаря роторному двигателю и стильному дизайну. Но на практике автомобиль оказался проблемным.
Основные недостатки:
повышенный расход масла;
частые поломки двигателя;
слабый гидроусилитель руля;
ненадёжность в целом.
Несмотря на симпатичный облик и спортивную посадку, RX-8 часто требует дорогого ремонта и ухода, сравнимого с более дорогими машинами. По данным владельцев, на каждый год эксплуатации может приходиться несколько крупных ремонтов.
Купе от Mitsubishi одно время считалось доступной альтернативой спорткарам, но со временем стало известно по своим слабым местам.
Что беспокоит владельцев:
быстрый износ шин и дисков;
дешёвый интерьер, который быстро теряет вид;
проблемы с АКПП;
слабая долговечность кузова.
Модель особенно часто подводит в версиях конца 90-х и 2007 года выпуска. Даже по цене от $3000, такой автомобиль может обернуться "чёрной дырой" для бюджета.
На волне успеха оригинального CR-X компания Honda попыталась развить успех с моделью Del Sol. Однако автомобиль не оправдал ожиданий.
Проблемы, отмеченные владельцами:
протекающая крыша;
низкая шумоизоляция;
проблемы с тормозами (диск деформируется).
Даже надёжность марки Honda не спасла Del Sol от низкой популярности и слабого спроса на вторичке.
Toyota Paseo базировался на платформе Corolla и не имел серьёзных технических проблем. Но автомобиль оказался невыразительным по всем параметрам.
Почему не стоит покупать:
посредственный двигатель;
тусклый дизайн;
отсутствие комфорта;
дефицит запчастей.
Восстановление или обслуживание Paseo может оказаться сложнее, чем кажется — модель не получила широкого распространения даже среди фанатов марки.
Suzuki Samurai - мини-внедорожник, визуально напоминающий Wrangler, но с плохой управляемостью и опасной устойчивостью.
Основные претензии:
высокий риск опрокидывания при манёврах;
слабая подвеска;
жёсткий салон.
Журнал Consumer Reports признал Samurai "неприемлемым" для повседневной эксплуатации.
Suzuki X-90, в свою очередь, стал экспериментом на грани пародии: купе, внедорожник и пикап в одном кузове. У машины слабый 90-сильный мотор, странная эргономика и те же проблемы с устойчивостью.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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