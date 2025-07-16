Японцы больше не делают вещи: автомобили, которые разочаровали владельцев и испортили репутацию брендов

Эксперты предупредили о проблемных моделях Mazda, Honda, Toyota и Suzuki

3:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Японские бренды давно зарекомендовали себя как образец надёжности, практичности и инженерной точности. Toyota, Honda, Mazda, Nissan — эти имена ассоциируются с качеством и долговечностью. Однако даже у самых успешных автопроизводителей бывают неудачные модели. Некоторые из них стали разочарованием из-за проблем с надёжностью, неудачного дизайна или слабых технических характеристик.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mazda RX-8

Если вы присматриваетесь к подержанному японскому автомобилю, вот список моделей, которые лучше избегать - даже несмотря на их громкие бренды.

Mazda RX-8 (2004-2008): красива, но капризна

Mazda RX-8 обещала быть уникальной благодаря роторному двигателю и стильному дизайну. Но на практике автомобиль оказался проблемным.

Основные недостатки:

повышенный расход масла;

частые поломки двигателя;

слабый гидроусилитель руля;

ненадёжность в целом.

Несмотря на симпатичный облик и спортивную посадку, RX-8 часто требует дорогого ремонта и ухода, сравнимого с более дорогими машинами. По данным владельцев, на каждый год эксплуатации может приходиться несколько крупных ремонтов.

Mitsubishi Eclipse (1999-2003, 2007): красив, но не практичен

Купе от Mitsubishi одно время считалось доступной альтернативой спорткарам, но со временем стало известно по своим слабым местам.

Что беспокоит владельцев:

быстрый износ шин и дисков;

дешёвый интерьер, который быстро теряет вид;

проблемы с АКПП;

слабая долговечность кузова.

Модель особенно часто подводит в версиях конца 90-х и 2007 года выпуска. Даже по цене от $3000, такой автомобиль может обернуться "чёрной дырой" для бюджета.

Honda CRX Del Sol (1992-1997): провал вместо преемника

На волне успеха оригинального CR-X компания Honda попыталась развить успех с моделью Del Sol. Однако автомобиль не оправдал ожиданий.

Проблемы, отмеченные владельцами:

протекающая крыша;

низкая шумоизоляция;

проблемы с тормозами (диск деформируется).

Даже надёжность марки Honda не спасла Del Sol от низкой популярности и слабого спроса на вторичке.

Toyota Paseo (1991-1997): забытая ветвь Corolla

Toyota Paseo базировался на платформе Corolla и не имел серьёзных технических проблем. Но автомобиль оказался невыразительным по всем параметрам.

Почему не стоит покупать:

посредственный двигатель;

тусклый дизайн;

отсутствие комфорта;

дефицит запчастей.

Восстановление или обслуживание Paseo может оказаться сложнее, чем кажется — модель не получила широкого распространения даже среди фанатов марки.

Suzuki Samurai и Suzuki X-90 (1990-е): странные и небезопасные

Suzuki Samurai - мини-внедорожник, визуально напоминающий Wrangler, но с плохой управляемостью и опасной устойчивостью.

Основные претензии:

высокий риск опрокидывания при манёврах;

слабая подвеска;

жёсткий салон.

Журнал Consumer Reports признал Samurai "неприемлемым" для повседневной эксплуатации.

Suzuki X-90, в свою очередь, стал экспериментом на грани пародии: купе, внедорожник и пикап в одном кузове. У машины слабый 90-сильный мотор, странная эргономика и те же проблемы с устойчивостью.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

