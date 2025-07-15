Toyota продала 10 000 электрокроссоверов за час — цена, в которую никто не поверил

Toyota доказала, что умеет удивлять — даже в Китае, где рынок электромобилей давно наводнён предложениями. Её новый компактный электрический кроссовер bZ3X оказался настолько популярным, что 10 000 автомобилей разошлись за первые 60 минут после старта продаж. Такая реакция покупателей вызвала сбой в системе заказов и стала настоящим событием на авторынке.
Модель, созданная в сотрудничестве с китайской GAC, уже называют потенциальным бестселлером не только благодаря бренду Toyota, но и из-за неожиданно низкой цены — всего от $15 000.
Toyota bZ3X в базовой версии стартует с 109 800 юаней, что эквивалентно приблизительно $15 000. Это шокирующе низкий ценник для автомобиля с такими габаритами и характеристиками. Для сравнения: модель по размеру сопоставима с Toyota RAV4, но стоит почти в два раза дешевле.
Габариты:
длина — 4600 мм
ширина — 1875 мм
высота — 1645 мм
колёсная база — 2765 мм
снаряжённая масса — 1835 кг
Кроссовер был впервые показан в декабре, но именно сейчас начались полноценные продажи, и ажиотаж оказался выше всех ожиданий.
Базовая версия — 430 Air, комплектуется LFP-батареей на 50 кВт·ч и обеспечивает запас хода до 430 км по китайскому циклу CTLC. Более оснащённая комплектация 430 Air+ стоит около $16 500.
Для тех, кому важнее дальность поездки, предусмотрены модификации 520 Pro и 520 Pro+ - с батареей ёмкостью 58,37 кВт·ч и дальностью до 320 миль (около 520 км). Стоимость — от $16 700 и $19 300 соответственно.
Топ-версия 610 Max оснащена аккумулятором на 67,92 кВт·ч и развивает до 224 л. с., что позволяет проехать до 610 км без подзарядки. Её стартовая цена — $22 000.
Во всех версиях установлен один электромотор мощностью 204 л. с., кроме Max, которая получила усиленный двигатель.
Версии 520 Pro и Pro+ можно заказать с пакетом расширенной системы ADAS (предлагается за $20 700 и $22 000 соответственно). Он включает:
11 камер
12 ультразвуковых сенсоров
3-мм волновой радар
1 лидар
вычислительный блок Nvidia Drive AGX Orin X
Такая электроника позволяет реализовать продвинутые функции полуавтономного вождения и активной помощи водителю.
Несмотря на скромную цену, интерьер bZ3X не выглядит упрощённым. В салоне установлены:
14,6-дюймовый дисплей мультимедиа
8,8-дюймовая цифровая приборная панель
аудиосистема Yamaha с 11 динамиками
Салон выполнен в современном минималистичном стиле, без излишеств, но с необходимым уровнем комфорта.
До недавнего времени Toyota критиковали за медленное внедрение электромобилей. Однако с запуском bZ3X компания даёт понять, что готова играть по новым правилам — и даже опережать конкурентов.
Доступная цена, практичный формат, солидный запас хода и имя бренда — всё это превращает bZ3X в реального конкурента не только китайским моделям, но и многим бюджетным кроссоверам с ДВС.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?