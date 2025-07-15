Корейский конкурент Renault Duster: новый Kia Seltos рвётся в лидеры сегмента и уже давит ценой

Новый Kia Seltos стал доступной альтернативой Dacia Duster

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Сегмент бюджетных кроссоверов снова оживился — на этот раз благодаря Kia. Южнокорейский автопроизводитель готовит к выходу второе поколение модели Seltos, которое не просто обновит уже знакомый образ, но и всерьёз намерено конкурировать с такими "народными" автомобилями, как Dacia Duster.

Фото: Wikipedia by By Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ kia seltos

Самым обсуждаемым моментом стала цена. На отдельных рынках стоимость нового Seltos оказалась настолько низкой, что способна серьёзно повлиять на весь сегмент доступных SUV.

Конкурент Duster с серьёзной заявкой

Новая версия Kia Seltos по габаритам и формату близка к Dacia Duster — одному из самых продаваемых кроссоверов в бюджетном классе. При этом у Kia есть серьёзное преимущество: более современный дизайн, улучшенные материалы, цифровые технологии и широкая линейка комплектаций.

В 2025 году цена Seltos на некоторых рынках снизилась до $25 000, что уже делает его выгодным предложением. Однако в Китае эта же модель стоит от $15 000 - цена, которая шокировала даже экспертов.

Почему в Китае так дёшево

Такая разница в стоимости объясняется несколькими факторами:

дешёвая рабочая сила ;

локальное производство в партнёрстве с китайскими компаниями ;

упрощённые отделочные материалы и оснащение.

Сборка внутри страны позволяет существенно снизить издержки. Более того, модель адаптируют под внутренний рынок, убирая дорогостоящие элементы, не востребованные местной аудиторией.

Это не мешает автомобилю сохранять фирменный стиль Kia и основные технологические решения, включая современные двигатели и мультимедийные системы.

Премьера второго поколения: что известно

Второе поколение Kia Seltos практически готово к официальной презентации. Ожидается, что продажи стартуют в 2026 году. Пока дизайн держится в секрете, но некоторые детали уже раскрыты.

Новый облик будет выполнен в актуальном фирменном стиле Kia с чёткими геометрическими гранями. Такой подход сделает внешность более строгой и современной — в духе флагманских моделей бренда. Также известно, что:

кроссовер станет немного крупнее ;

увеличится пространство в салоне ;

появится гибридная версия в дополнение к бензиновым моторам.

Всё это говорит о том, что Kia делает ставку не только на цену, но и на универсальность и практичность, чтобы сделать Seltos максимально привлекательным в своём сегменте.

Почему это важно

Сегмент доступных кроссоверов сегодня перегрет — модели вроде Dacia Duster, Renault Kaptur и даже некоторых китайских марок стали восприниматься как стандарт. Появление обновлённого Seltos с актуальным дизайном, современными технологиями и агрессивным ценником может серьёзно изменить расстановку сил на рынке.

Тем более что бренд Kia давно зарекомендовал себя как надёжный и функциональный, а сама модель уже успела завоевать популярность в Азии, Европе и Северной Америке.