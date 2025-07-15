Корейский конкурент Renault Duster: новый Kia Seltos рвётся в лидеры сегмента и уже давит ценой

Сегмент бюджетных кроссоверов снова оживился — на этот раз благодаря Kia. Южнокорейский автопроизводитель готовит к выходу второе поколение модели Seltos, которое не просто обновит уже знакомый образ, но и всерьёз намерено конкурировать с такими "народными" автомобилями, как Dacia Duster.
Самым обсуждаемым моментом стала цена. На отдельных рынках стоимость нового Seltos оказалась настолько низкой, что способна серьёзно повлиять на весь сегмент доступных SUV.
Новая версия Kia Seltos по габаритам и формату близка к Dacia Duster — одному из самых продаваемых кроссоверов в бюджетном классе. При этом у Kia есть серьёзное преимущество: более современный дизайн, улучшенные материалы, цифровые технологии и широкая линейка комплектаций.
В 2025 году цена Seltos на некоторых рынках снизилась до $25 000, что уже делает его выгодным предложением. Однако в Китае эта же модель стоит от $15 000 - цена, которая шокировала даже экспертов.
Такая разница в стоимости объясняется несколькими факторами:
дешёвая рабочая сила;
локальное производство в партнёрстве с китайскими компаниями;
упрощённые отделочные материалы и оснащение.
Сборка внутри страны позволяет существенно снизить издержки. Более того, модель адаптируют под внутренний рынок, убирая дорогостоящие элементы, не востребованные местной аудиторией.
Это не мешает автомобилю сохранять фирменный стиль Kia и основные технологические решения, включая современные двигатели и мультимедийные системы.
Второе поколение Kia Seltos практически готово к официальной презентации. Ожидается, что продажи стартуют в 2026 году. Пока дизайн держится в секрете, но некоторые детали уже раскрыты.
Новый облик будет выполнен в актуальном фирменном стиле Kia с чёткими геометрическими гранями. Такой подход сделает внешность более строгой и современной — в духе флагманских моделей бренда. Также известно, что:
кроссовер станет немного крупнее;
увеличится пространство в салоне;
появится гибридная версия в дополнение к бензиновым моторам.
Всё это говорит о том, что Kia делает ставку не только на цену, но и на универсальность и практичность, чтобы сделать Seltos максимально привлекательным в своём сегменте.
Сегмент доступных кроссоверов сегодня перегрет — модели вроде Dacia Duster, Renault Kaptur и даже некоторых китайских марок стали восприниматься как стандарт. Появление обновлённого Seltos с актуальным дизайном, современными технологиями и агрессивным ценником может серьёзно изменить расстановку сил на рынке.
Тем более что бренд Kia давно зарекомендовал себя как надёжный и функциональный, а сама модель уже успела завоевать популярность в Азии, Европе и Северной Америке.
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