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Найдите свой спорткар: 10 подержанных автомобилей, которые подарят драйв и не опустошат кошелек

Топ-10 подержанных спорткаров, которые стоят своих денег
4:58
Авто

Покупка спортивного автомобиля — шаг, который требует и страсти, и здравого смысла. Новые модели стоят дорого, а их содержание может обойтись в целое состояние. Поэтому интерес к подержанным спорткарам только растёт. При правильном выборе можно получить захватывающий опыт вождения, не разорившись при этом.

Audi TT
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi TT

Вот подборка самых интересных и надёжных подержанных спортивных автомобилей — от компактных купе до настоящих суперкаров. Каждый из них способен подарить эмоции, которые не продаются за цену нового семейного кроссовера.

Audi TT: универсальный стиль и драйв

Эта модель уже снята с производства, и прямой замены ей не планируется. Тем не менее, Audi TT по-прежнему радует сочетанием эффектной внешности, полного привода, механической коробки и динамики до 240 км/ч. Особенно интересны версии с 1.8-литровым турбомотором и базовым набором опций, которые делают её отличным вариантом для первого спорткара.

MINI JCW Coupé: компактный, но дерзкий

Двухдверное купе от MINI — попытка переосмыслить супермини в духе TT. John Cooper Works предлагает жёсткое управление, резвый турбомотор на 211 л. с. и мощный отклик на газ. Версия R56 с двигателем Prince — наиболее надёжный вариант, особенно с пакетом Chilli и подогревом сидений.

Mazda MX-5 ND: легкость и удовольствие

Четвёртое поколение легендарной Mazda MX-5 стало самой сбалансированной версией за всю историю модели. Этот родстер не нуждается в "больших цифрах" — он создан для драйва. Небольшой вес, задний привод, отзывчивое рулевое управление — всё это делает его идеальным спорткаром для повседневной езды.

Honda S2000: классика VTEC

Для тех, кто считает MX-5 "слишком мягкой", есть Honda S2000. Двухлитровый двигатель развивает 120 л. с. на литр объёма и крутится до 9000 об/мин. В сочетании с одной из лучших механических коробок передач в истории и лёгким кузовом этот автомобиль до сих пор остаётся объектом желаний.

Jaguar F-Type V6 S: британский стиль и звук

Jaguar F-Type с двигателем V6 — это не только роскошный спорткар, но и по-прежнему актуальный выбор на вторичном рынке. Яркая внешность, задний или полный привод, сбалансированное шасси и удовольствие от вождения делают его выгодным вариантом среди премиум-моделей.

Porsche Cayman S (981): каждый день — как трек

Классика среди спорткаров с центральным расположением двигателя. Версия Cayman 981 S оснащается оппозитной "шестёркой", прекрасным шасси и практичным кузовом с двумя багажниками. Версии GTS и комплектация с коробкой PDK заслуживают отдельного внимания, как и наличие Sport Chrono и спортивного выхлопа.

Alpine A110: лёгкость, динамика, баланс

Современная Alpine A110 - это, возможно, лучший европейский спорткар десятилетия. Лёгкая, сбалансированная, азартная в поворотах, но при этом комфортная и практичная. Сочетание управляемости Lotus и повседневности Porsche делает её уникальным предложением в своём классе.

Ferrari 360 Modena: классика со стилем

Ferrari 360 Modena - это уже практически культ. 400 л. с., V8, задний привод и 290 км/ч — и всё это с узнаваемым силуэтом и фирменным звучанием. Несмотря на возраст, это один из самых "доступных" способов встать в ряды владельцев Ferrari.

Porsche 911 GT3 (997.2): эталон вождения

Porsche 911 GT3 поколения 997.2 - не просто спортивный автомобиль, а инструмент для чистого удовольствия. Сухой картер, атмосферный мотор, безупречная механика и сбалансированность делают его легендой. Даже версии Comfort не теряют шарма, а редкие модификации становятся коллекционными.

Lotus Elise S1 (от Analogue Automotive): чистый драйв

Если вы ищете абсолютную лёгкость и точность — это Lotus Elise S1 в доработке от Analogue Automotive. Всё, что вы ценили в оригинальном Elise, было усовершенствовано: от рулевого управления до подвески и кулисы. Это квинтэссенция аналогового спорта на колёсах. Да, дорого. Но оправданно.

Уточнения

Спортивный автомобиль или спорткар (от англ. sports car) — двухместный автомобиль с закрытым или открытым кузовом и одинаковыми по диаметру колёсами, созданный в первую очередь под участие в автогонках, но потенциально пригодный для дорожной эксплуатации.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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