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Максимум за свои деньги: названы машины, которые служат долго и не теряют в цене

Toyota Corolla заняла второе место в рейтинге долгосрочной экономичности
2:33
Авто

На первом месте оказался Honda Civic. Средняя цена на новый автомобиль этой модели в США составляет $27 564, а срок службы в среднем — 13,7 лет. Это означает, что владелец в среднем тратит всего около $2000 в год - в два раза меньше, чем средняя цифра по рынку. Civic оказался не только надёжным, но и самым выгодным с точки зрения долгосрочного владения.

Honda Civic гибрид
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda Civic гибрид

Второе место — Toyota Corolla

Следом идёт Toyota Corolla, с ценой около $25 218 и сроком службы 11,6 года. Её годовая стоимость владения составляет примерно $2166. Это также почти в два раза выгоднее средней рыночной оценки. Corolla давно считается эталоном надёжности, и это исследование лишь подтвердило её репутацию.

Вся десятка — преимущественно Япония и Корея

В десятку лучших вошли:

  1. Honda Civic

  2. Toyota Corolla

  3. Mazda 3 Hatchback

  4. Honda Accord

  5. Subaru Impreza Wagon

  6. Mitsubishi Outlander Sport

  7. Honda CR-V

  8. Toyota RAV4

  9. Kia Soul

  10. Mazda 3 Sedan

Почти все лидеры — японские и корейские модели. Они известны своей надёжностью, простотой обслуживания и доступностью запчастей. Даже подержанные, они сохраняют функциональность и не требуют крупных вложений.

Компактные авто — выбор рациональных водителей

Исследование также делает важный вывод: чем компактнее автомобиль, тем выше его эффективность в расчёте на год использования. Маленькие машины дешевле, легче, экономичнее и, как правило, менее требовательны в обслуживании. Особенно это актуально в условиях, когда содержание внедорожников и кроссоверов становится всё более затратным из-за их веса, расхода топлива и дороговизны деталей.

Внедорожники и премиум-класс в рейтинг почти не попали — они просто не выдерживают конкуренции по совокупности стоимости и срока службы.

Обслуживание не учитывалось, но…

В исследовании не брали в расчёт затраты на ТО, ремонт или страховку. Однако предполагается, что более дешёвые и лёгкие автомобили обойдутся в эксплуатации дешевле. Именно поэтому компактный класс остаётся лучшим выбором для тех, кто хочет максимально эффективно потратить деньги на машину.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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