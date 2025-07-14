Renault Austral 2026 года: как новый кроссовер готовит конкурентную битву с Toyota RAV4

Renault представила обновленный кроссовер Austral с новым дизайном

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Французский автопроизводитель Renault готовит к премьере обновлённый кроссовер Austral 2026 модельного года. Несмотря на то, что эта модель вышла на рынок совсем недавно, компания уже готова представить её модернизированную версию — с переработанной внешностью и обновлённой технической начинкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Renault Austral

Первоначально Austral задумывался как доступный конкурент Toyota RAV4, и судя по всему, после рестайлинга он ещё сильнее закрепит свои позиции в этом сегменте. Новинка должна заинтересовать тех, кто ищет просторный кроссовер с современным дизайном и гибридной силовой установкой — но без завышенного ценника.

Облик стал ближе к Rafale и Scenic

По предварительным фото, опубликованным французским изданием L'Argus, рестайлинг Renault Austral сделал его визуально ближе к новым моделям бренда, таким как Rafale и Scenic E-Tech. У обновлённого автомобиля появились новые передние и задние фары с чёткой геометрией, более агрессивные воздухозаборники и модернизированные бамперы.

Изменения заметны даже при первом взгляде — кроссовер стал выглядеть взрослее и современнее. Появилось больше выразительных линий, а светотехника подчёркивает новый фирменный стиль марки, направленный на электрификацию и технологичность.

Техническая база без радикальных перемен

Austral по-прежнему будет предлагаться как с традиционными бензиновыми моторами, так и в гибридных версиях. Это делает его привлекательным для широкого круга покупателей, особенно в Европе, где гибриды пользуются стабильным спросом.

Информации о новых агрегатах пока немного, но известно, что Renault сохранит фокус на экономичности и доступности. Также ожидается улучшенная работа трансмиссии и модернизация подвески — ради лучшего комфорта и управляемости.

Наследие Kadjar и шаг вперёд

Austral появился в 2022 году как преемник устаревшего Renault Kadjar. Уже тогда стало ясно, что новинка должна стать более конкурентоспособной не только за счёт дизайна, но и благодаря современным платформам и технологиям. Модель построена на архитектуре CMF-CD, что позволяет использовать широкий спектр двигателей и настроек подвески.

Судя по отзывам, Austral оказался заметным шагом вперёд по сравнению с предшественником, и теперь, после рестайлинга, он готов закрепить успех, особенно если Renault удастся удержать цену на привлекательном уровне.

Конкуренция с RAV4 — в чём ключевые преимущества?

Toyota RAV4 давно считается эталоном в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Однако его стоимость постоянно растёт, особенно в гибридных версиях. Austral, напротив, нацелен на аудиторию, которая хочет получить схожий функционал и современный внешний вид — но за меньшие деньги.

Ставка делается на:

конкурентную цену;

гибридные версии с низким расходом топлива;

продуманный дизайн интерьера и экстерьера;

европейское качество сборки и настройки подвески.

Если Renault удастся соблюсти баланс между дизайном, технической начинкой и ценой — Austral сможет всерьёз потеснить азиатских конкурентов на европейском рынке.

Когда ждать премьеру

Точная дата дебюта пока не названа, но ожидается, что полноценная презентация Renault Austral 2026 года состоится уже в ближайшие месяцы. Тогда же станут известны все подробности о комплектациях, технических характеристиках и ценах.

Уточнения

Renault Austral — компактный кроссовер, производящийся компанией Renault с марта 2022 года.

