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Антифриз не тот — и всё, капремонт: почему дизельный двигатель требует особого подхода

Можно ли использовать обычный антифриз в дизельном авто
3:33
Авто

Переход на дизельный автомобиль требует от водителя переосмысления некоторых привычек, особенно если раньше приходилось иметь дело исключительно с бензиновыми моторами. Одной из ключевых систем, в которых нельзя допускать ошибок, остаётся система охлаждения. И главный вопрос, который часто звучит от владельцев дизельных машин: можно ли использовать обычный антифриз?

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Ответ однозначный: нет. И вот почему.

У дизеля — свои требования

Многие считают, что антифриз — это универсальная жидкость, которая подойдёт для любого двигателя. Однако в случае с дизельными моторами всё иначе. В отличие от бензиновых двигателей, дизель работает под значительно более высоким давлением, а значит — и с большей тепловой нагрузкой.

Для эффективного отвода тепла и защиты компонентов в антифриз для дизелей добавляются специальные присадки. Они предотвращают коррозию, стабилизируют температуру кипения, защищают от пенообразования и, самое главное — борются с кавитацией.

Что такое кавитация и чем она опасна

Кавитация — это разрушительный процесс, при котором в охлаждающей жидкости образуются микропузырьки. Эти пузырьки взрываются с высокой скоростью и силой, создавая ударную волну, способную повреждать металлические поверхности. В зонах вокруг гильз и прокладок это особенно критично: со временем металл начинает разрушаться, что приводит к серьёзным поломкам.

Обычный антифриз, предназначенный для бензиновых моторов, таких присадок не содержит. А значит, в дизеле он будет не просто неэффективен, а потенциально вреден.

Проблемы, с которыми сталкиваются механики

В реальности это далеко не теоретическая угроза. Механики часто сталкиваются с последствиями "экспериментов" водителей, решивших сэкономить. Пример — замена родного антифриза дизельного двигателя на "красный" состав, предназначенный для бензиновых машин. В результате:

  • разрушаются помпы и уплотнители,

  • появляется течь,

  • снижается эффективность охлаждения,

  • возможна потеря заводской гарантии.

По словам автомехаников, такие ошибки обходятся владельцам в десятки тысяч рублей или долларов в зависимости от модели автомобиля.

Можно ли смешивать антифризы

Категорически нет. Даже если жидкости кажутся одинаковыми по цвету, это не значит, что они совместимы. У разных типов антифризов — разные химические формулы. Смешивание может привести к выпадению осадка, закупорке каналов охлаждения, пенообразованию и даже разложению присадок.

Если вы уже допустили ошибку и залили неподходящую жидкость, не стоит откладывать:

  1. Слейте антифриз полностью.

  2. Промойте систему охлаждения.

  3. Залейте рекомендованный производителем состав.

Это поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Что использовать вместо "универсального" антифриза

Производители дизельных двигателей обычно указывают конкретный тип или марку охлаждающей жидкости в руководстве по эксплуатации. Это может быть антифриз с нитратами, молибдатами, силикатацией или другими активными добавками, предотвращающими износ и кавитацию. Часто такие жидкости обозначаются как G11, G12, G13, но всегда важно сверяться с рекомендациями завода-изготовителя.

Уточнения

Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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