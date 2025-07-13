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Забудьте про коррозию: ТОП-5 автомобилей, кузов которых не возьмет даже соль и грязь

Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
4:05
Авто

Коррозия — один из самых опасных и коварных врагов любого автомобиля. Со временем она незаметно разрушает металл, снижает прочность кузова и буквально "съедает" машину изнутри. Особенно актуальна эта проблема в регионах с влажным климатом, зимой — из-за соли и реагентов на дорогах, и осенью — из-за постоянной сырости.

Toyota Land Cruiser J200
Фото: commons.wikimedia.org by Shadman Samee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Toyota Land Cruiser J200

Однако далеко не все автомобили ржавеют одинаково. Некоторые марки и модели прошли проверку временем и условиями эксплуатации, демонстрируя исключительную стойкость к коррозии. Рассказываем о пяти самых устойчивых к ржавчине автомобилях, которые отличаются надежной защитой и сохраняют внешний вид даже спустя годы.

1. Audi A4 (поколения B8 и B9)

Почему не ржавеет:

  • Полностью оцинкованный кузов

  • Высококачественная многослойная покраска

  • Глубокая антикоррозийная обработка панелей

Audi A4 поколений B8 и B9 признан одним из самых "нержавеющих" автомобилей. Даже спустя 10-15 лет на кузове редко можно найти следы коррозии. Важно, что вся поверхность обрабатывается ещё на заводе, а технология оцинковки обеспечивает защиту даже при повреждении лакокрасочного слоя.

Это делает A4 отличным выбором для тех, кто планирует эксплуатировать машину долгие годы — в любых погодных условиях.

2. Volvo XC60

Почему не ржавеет:

  • Высоколегированная сталь

  • Полная оцинковка кузова

  • Специальная защита днища и порогов

В Швеции, где дороги большую часть года покрыты снегом и реагентами, устойчивость к коррозии — обязательное качество. XC60 отлично справляется с этой задачей. Конструкция продумана так, чтобы грязь и влага не скапливались в скрытых полостях, а покрытие днища защищает от механических повреждений и агрессивной среды.

Volvo XC60 идеально подходит для использования в северных и прибрежных регионах.

3. Toyota Land Cruiser 200

Почему не ржавеет:

  • Защитные материалы в конструкции

  • Оцинкованные панели кузова

  • Дополнительная обработка под днищем

Этот внедорожник создан для экстремальных условий — от пустынь до тундры. Поэтому в нём изначально предусмотрена мощная защита от коррозии. Даже на подержанных экземплярах с большим пробегом сложно найти очаги ржавчины.

Land Cruiser 200 заслужил репутацию не только выносливого и проходимого, но и "долгоиграющего" в плане кузова автомобиля.

4. Mercedes-Benz E-класс (W212/W213)

Почему не ржавеет:

  • Двойное цинковое покрытие

  • Износостойкая краска

  • Дренажная система, не дающая влаге задерживаться

Mercedes давно делает ставку на антикоррозийную стойкость. Поколения E-класса W212 и W213 подтверждают это — даже машины с солидным возрастом выглядят свежо. Инженеры предусмотрели системы отвода воды из полостей, а качество металла и заводская покраска минимизируют риск появления ржавчины даже при сколах.

Такая забота о кузове особенно ценна для тех, кто часто ездит по трассам и зимним дорогам.

5. Honda CR-V

Почему не ржавеет:

  • Комплексная антикоррозийная обработка кузова

  • Прочные лакокрасочные материалы

  • Защита от влаги и химических реагентов

Honda CR-V — это не только практичный кроссовер, но и один из самых стойких к ржавчине автомобилей в своём классе. Даже в суровых климатических условиях кузов остаётся прочным и целым. При правильном уходе и регулярной мойке днища машина может прослужить десятилетия без серьёзной коррозии.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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