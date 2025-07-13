Tesla не успевает за Китаем: электромобили, которые заряжаются быстрее, чем вы читаете инструкцию

Электромобили с самой быстрой зарядкой — рейтинг 2025 года

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В современном мире быстрая зарядка электромобиля становится не менее важным критерием, чем его запас хода. Чем меньше времени уходит на восполнение заряда, тем выше удобство использования, особенно в дальних поездках и плотном городском ритме. Недавние замеры зарядной скорости сразу 26 новых моделей показали неожиданных фаворитов — и это вовсе не Tesla.

Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль на зарядке

Согласно рейтингу, опубликованному китайским порталом Autohome, лучшие результаты продемонстрировали исключительно модели китайских брендов. Tesla Model Y оказалась только на 11-м месте, а другие модели компании Илона Маска — ещё ниже.

Как проходили замеры

Эксперты протестировали 26 новых электромобилей, в основном китайского производства. Каждую машину заряжали постоянным током с 5% до 90% заряда. Использовалась станция мощностью до 600 кВт — хотя не все электромобили способны работать на таком уровне.

Фиксировались два ключевых показателя: общее время зарядки и средняя мощность (в кВт⋅ч в минуту). Эти параметры позволяют объективно оценить, насколько быстро та или иная модель может "восстановить силы".

Абсолютный лидер — Zeekr 7X

Победителем тестирования стал электрокроссовер Zeekr 7X, справившийся с зарядкой за рекордные 14 минут 49 секунд. Это не только лучший результат в рейтинге, но и одно из самых быстрых значений, зафиксированных в индустрии на сегодняшний день.

Следом идёт Li Auto Mega, показавший время 15 минут 54 секунды. Замыкает тройку лидеров Zeekr 009 - 19 минут ровно.

Десятка лучших: Китай лидирует безоговорочно

Интересно, что в первой десятке оказались исключительно китайские автомобили. Помимо Zeekr и Li Auto, высокие результаты показали бренды IM, Xpeng и Xiaomi. Это подчёркивает технологический рывок, который делают китайские автопроизводители в сфере электромобилей.

Вот как выглядит топ-10 по времени зарядки:

Zeekr 7X (2025) - 14:49 Li Auto Mega (2024) - 15:54 Zeekr 009 - 19:00 Zeekr 007 - 24:15 IM LS6 - 24:52 IM L6 - 24:54 Xpeng G6 - 27:46 Xpeng P7+ - 29:20 Xpeng X9 - 29:40 Xiaomi SU7 Max - 30:43

Tesla — только во втором десятке

Tesla Model Y, один из самых популярных электромобилей в мире, занимает лишь 11-е место с результатом 35 минут 26 секунд. Ещё ниже оказались Model 3, Model S Plaid и Long Range.

Например:

Tesla Model 3 - 38:52

Tesla Model S Plaid - 45:35

Tesla Model 3 Long Range - 46:48

По скорости зарядки Tesla уступает не только китайским, но и некоторым другим моделям, включая Huawei Авaтр 11, Voyah Passion и Nio Onvo L60.

Полный список — от самых быстрых до самых медленных

В самом конце рейтинга оказались Nio ET7 (50:10) и Nio ET5 Touring (52:25). Это говорит о том, что даже в рамках одного сегмента и страны-производителя могут быть серьёзные различия по параметрам зарядки.

Формально, ни одна модель из Европы, США или Японии не попала в этот рейтинг, что также подчёркивает доминирование китайских производителей в этой технологической области.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

