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Плеснул с запасом — и попал: как лишние капли масла убивают мотор втихаря

Перелив моторного масла приводит к вспениванию и риску перегрева
4:38
Авто

Залить масло выше максимума по щупу — ситуация нередкая. Кто-то добавляет с запасом, кто-то делает это по привычке, а кто-то заливает на неровной поверхности, из-за чего создаётся иллюзия "перелива". Опасно ли это для двигателя? Ответ зависит от того, насколько сильно превышен уровень и в каком состоянии мотор.

Проверка уровня масла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка уровня масла

Нормальный уровень масла: где граница

На щупе всегда имеются три условные зоны: минимум, максимум и промежуточное значение, которое не обозначается, но считается оптимальным. Именно уровень между "min" и "max" обеспечивает стабильную работу двигателя даже при резких манёврах, когда масло временно смещается в одну из сторон.

Чтобы предотвратить масляное голодание при кренах, производители устанавливают противоотливные пластины. Однако их эффективность напрямую зависит от объёма масла в системе — при среднем уровне насос гарантированно подаёт масло без захвата воздуха.

Почему масло наливают по максимуму

Во многих сервисах при замене масла уровень доводят до верхней отметки. Это объясняется несколькими причинами:

  • Некоторые моторы потребляют масло в пределах нормы (до 1 л на 10 000 км).

  • При большом пробеге увеличивается угар масла.

  • Недорогие или незнакомые марки масел чаще ведут к потере объёма.

Поэтому заливается объём ближе к максимуму, чтобы не допустить ухода уровня до критически низкого значения.

Однако если двигатель не расходует масло, перелив до самого верха не всегда оправдан. Более безопасным считается поддержание уровня чуть выше среднего.

Что считать переливом

Масло, долитое ровно до отметки "max", переливом не считается. Производитель указывает допустимую верхнюю границу, которую можно соблюдать без риска. Проблемы начинаются, когда уровень уходит выше этой границы на 5 мм и более.

Такое превышение возникает, если в двигатель заливается больше рекомендованного объёма — например, 4,5 литра вместо положенных 4. Именно такая ситуация и считается настоящим переливом.

Почему перелив опасен: технические причины

Вспенивание масла

При переливе уровень в поддоне поднимается до зоны вращения коленвала. В этом случае движущиеся элементы взбивают масло, как миксер. Процесс сопровождается насыщением жидкости воздухом — образуются пузырьки, ухудшается вязкость, падают защитные свойства. Это приводит к ухудшенной смазке, особенно в парах трения.

Повышенное давление и сальники

Избыток масла может привести к росту давления картерных газов. На старых моторах с примитивной системой вентиляции это действительно вызывало выдавливание сальников. Современные двигатели оснащаются клапанами рециркуляции, которые стабилизируют давление, поэтому риск повреждения сальников снижен, но полностью не исключён.

Повышенный нагар и нагрузка на катализатор

На здоровом двигателе риск образования лишнего нагара от небольшого перелива минимален. Однако при изношенной поршневой группе или закоксованных маслосъёмных кольцах возможно попадание масла в камеру сгорания. Это увеличивает нагрузку на катализатор, но только при систематическом переливе и плохом техническом состоянии мотора.

Запуск зимой

Лишний объём масла в морозную погоду может затруднить прокручивание двигателя. Густое масло создаёт дополнительное сопротивление при запуске, особенно при использовании неподходящего по вязкости состава.

Что точно не случится

  • Гидроудар невозможен: для этого необходимо, чтобы масло физически попало в цилиндры в большом объёме, что не происходит при обычном переливе.

  • Расплавление деталей также исключено при превышении уровня на 2-3 мм.

Что делать, если перелито

Если превышение составляет незначительные 2-3 мм — вмешательства не требуется, особенно если двигатель склонен к угару масла. Через несколько сотен километров уровень сам стабилизируется.

Если уровень поднялся выше на 5-8 мм, рекомендуется удалить лишнее масло. Это можно сделать:

  • при помощи шприца и тонкой трубки через масляный щуп;

  • на СТО с использованием специального оборудования.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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