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Стоите с заведённым мотором? Вот что реально страдает под капотом

Работа на холостом ходу ускоряет износ моторного масла
3:31
Авто

Холостой ход двигателя вызывает массу споров: одни считают, что безопасный предел — 10-15 минут, другие уверены, что мотор может работать часами без последствий. Особенно часто это обсуждают водители такси, которые проводят с заведённым двигателем по полдня. Чтобы понять, действительно ли это вредно, нужно разобраться в трёх ключевых аспектах: смазка, топливо и масло.

Audi Q3
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q3

Смазка на холостом ходу: всё под контролем

Современные двигатели проектируются так, чтобы обеспечивать полную смазку даже на низких оборотах. Масляные насосы поддерживают стабильное давление и эффективно прокачивают масло по всем системам, включая шейки коленвала и распредвала. Это исключает риск сухого трения или дефицита смазки в парах трения.

Масло изнашивается даже в простое

Даже если мотор не испытывает нагрузки, масло продолжает работать — оно омывает трущиеся детали и постепенно теряет свои свойства. При длительном стоянии на холостом ходу, особенно в городском режиме, масло быстрее стареет. Это требует сокращения интервала его замены. Рекомендуется использовать качественную синтетику, предпочтительно с ПАО-основой и эстеровыми добавками, и ориентироваться на срок службы в моточасах, особенно в условиях городской езды.

Как холостой ход влияет на форсунки и камеру сгорания

Бензиновые двигатели

В моторах с распределённым впрыском топливные форсунки менее подвержены загрязнению, поскольку они расположены во впускном коллекторе, где температура ниже. При использовании качественного топлива образование нагара замедляется.

В системах с непосредственным впрыском форсунки находятся прямо в камере сгорания, где температурные нагрузки выше. Это ускоряет образование нагара, особенно при частой работе на холостом ходу. Однако загрязнение нарастает постепенно и становится критичным лишь при большом пробеге.

Газовые установки

При работе на газе (пропане, метане и т. д.) риск загрязнения снижается. Газовое топливо содержит меньше примесей, сгорает чище и почти не способствует образованию нагара на форсунках, независимо от типа впрыска. Однако повышается нагрузка на клапанный механизм, что требует отдельного контроля.

Дизельные двигатели

Дизельные моторы работают при более низких температурах в камере сгорания и имеют высокий КПД. Загрязнение в них также возникает, но медленнее. При этом сама по себе работа на холостом ходу не считается критическим фактором для нагара, если двигатель находится в исправном состоянии и используется качественное топливо.

Поршни и кольца: как бороться с нагаром

Нагар в зоне поршней и колец образуется не только из-за холостого хода, но и в процессе обычной эксплуатации. Это естественный процесс, связанный со сгоранием топлива. Для профилактики рекомендуется периодически давать двигателю нагрузку — например, при поездках по трассе на высоких оборотах. Это способствует выгоранию отложений и снижает риск их накопления.

Полезным считается регулярное использование топлива с моющими присадками. Их стоит заливать хотя бы в каждый третий бак — это помогает содержать чистыми не только форсунки, но и камеру сгорания.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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