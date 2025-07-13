Ford бьёт антирекорд: в 2025 году компания отзывает машины чаще, чем кто-либо в истории

В 2025 году компания Ford стала лидером среди автопроизводителей по количеству сервисных кампаний. За шесть месяцев американский автогигант объявил о 88 официальных отзывах своих моделей. Это в среднем один отзыв каждые два дня — показатель, которого ранее не достигал ни один бренд.
Такая статистика вызывает тревогу, но в компании утверждают: количество отзывов — это не следствие ухудшения качества, а проявление новой стратегии, ориентированной на быструю реакцию и прозрачность.
Для сравнения: General Motors, лидер по числу отзывов в 2024 году, провёл за весь год 77 сервисных мероприятий. Ford же превзошёл этот результат всего за полгода, установив новый антирекорд в отрасли.
Согласно данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), ближайшие пять автопроизводителей в этом рейтинге за тот же период вместе взятые провели меньше отзывов, чем один лишь Ford.
Из 88 отзывов 33 касаются исключительно программных обновлений. Это может включать устранение ошибок, влияющих на работу электроники, мультимедийной системы или систем помощи водителю.
Однако есть и гораздо более серьёзные случаи. Например, недавно компания объявила об отзыве 850 000 пикапов и внедорожников. Причина — потенциальная неисправность топливного насоса, которая может привести к остановке двигателя во время движения.
Также под проверку попали почти 200 000 электромобилей Mustang Mach-E. У этих машин может возникать сбой 12-вольтовой аккумуляторной системы, из-за которого пассажиры рискуют оказаться запертыми внутри автомобиля. Компания обещает оперативно устранить возможные дефекты.
Массовые отзывные кампании создают нагрузку на дилерские центры. Им приходится срочно корректировать графики, откладывать плановые ремонты и принимать автомобили по внеплановым обращениям. Это вызывает заторы, очереди и недовольство клиентов.
Нередко дилеры не успевают заранее подготовиться — некоторые из отзывов публикуются с минимальным оповещением. Кроме того, задержки с поставками запчастей и перегрузка сервисов могут увеличить сроки ремонта.
В самой компании объясняют ситуацию как следствие активной стратегии по контролю за качеством. Ford утверждает, что действует на опережение, устраняя потенциальные проблемы ещё до того, как они перерастают в масштабные инциденты.
Для этого внедрены предсерийные проверки, тестирование на ранних этапах и системы мониторинга на основе искусственного интеллекта. Они позволяют выявлять даже скрытые дефекты, которые традиционным способом можно было бы обнаружить только спустя годы эксплуатации.
Подобная активность не всегда защищает компанию от санкций. В 2024 году Ford уже оказался в центре скандала, когда был оштрафован на рекордные 165 миллионов долларов за нарушение процедур отзыва автомобилей. Этот штраф стал крупнейшим в истории NHTSA для автопроизводителей.
На фоне растущего давления со стороны регулирующих органов и общественности, в 2025 году компания сделала ставку на открытость. Однако число отзывов вызывает вопросы: как долго клиенты будут готовы терпеть неудобства, даже если компания действует "впрок"?
Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.
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