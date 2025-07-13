Ford бьёт антирекорд: в 2025 году компания отзывает машины чаще, чем кто-либо в истории

В 2025 году Ford отзывает машины каждые два дня

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В 2025 году компания Ford стала лидером среди автопроизводителей по количеству сервисных кампаний. За шесть месяцев американский автогигант объявил о 88 официальных отзывах своих моделей. Это в среднем один отзыв каждые два дня — показатель, которого ранее не достигал ни один бренд.

Фото: commons.wikimedia.org by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ford Focus

Такая статистика вызывает тревогу, но в компании утверждают: количество отзывов — это не следствие ухудшения качества, а проявление новой стратегии, ориентированной на быструю реакцию и прозрачность.

Сравнение с конкурентами: Ford вырвался вперёд, но не по лучшим показателям

Для сравнения: General Motors, лидер по числу отзывов в 2024 году, провёл за весь год 77 сервисных мероприятий. Ford же превзошёл этот результат всего за полгода, установив новый антирекорд в отрасли.

Согласно данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), ближайшие пять автопроизводителей в этом рейтинге за тот же период вместе взятые провели меньше отзывов, чем один лишь Ford.

Программное обеспечение и не только

Из 88 отзывов 33 касаются исключительно программных обновлений. Это может включать устранение ошибок, влияющих на работу электроники, мультимедийной системы или систем помощи водителю.

Однако есть и гораздо более серьёзные случаи. Например, недавно компания объявила об отзыве 850 000 пикапов и внедорожников. Причина — потенциальная неисправность топливного насоса, которая может привести к остановке двигателя во время движения.

Также под проверку попали почти 200 000 электромобилей Mustang Mach-E. У этих машин может возникать сбой 12-вольтовой аккумуляторной системы, из-за которого пассажиры рискуют оказаться запертыми внутри автомобиля. Компания обещает оперативно устранить возможные дефекты.

Удар по дилерам и клиентам

Массовые отзывные кампании создают нагрузку на дилерские центры. Им приходится срочно корректировать графики, откладывать плановые ремонты и принимать автомобили по внеплановым обращениям. Это вызывает заторы, очереди и недовольство клиентов.

Нередко дилеры не успевают заранее подготовиться — некоторые из отзывов публикуются с минимальным оповещением. Кроме того, задержки с поставками запчастей и перегрузка сервисов могут увеличить сроки ремонта.

Стратегия Ford: реагировать быстрее, чем конкуренты

В самой компании объясняют ситуацию как следствие активной стратегии по контролю за качеством. Ford утверждает, что действует на опережение, устраняя потенциальные проблемы ещё до того, как они перерастают в масштабные инциденты.

Для этого внедрены предсерийные проверки, тестирование на ранних этапах и системы мониторинга на основе искусственного интеллекта. Они позволяют выявлять даже скрытые дефекты, которые традиционным способом можно было бы обнаружить только спустя годы эксплуатации.

Штрафы и последствия

Подобная активность не всегда защищает компанию от санкций. В 2024 году Ford уже оказался в центре скандала, когда был оштрафован на рекордные 165 миллионов долларов за нарушение процедур отзыва автомобилей. Этот штраф стал крупнейшим в истории NHTSA для автопроизводителей.

На фоне растущего давления со стороны регулирующих органов и общественности, в 2025 году компания сделала ставку на открытость. Однако число отзывов вызывает вопросы: как долго клиенты будут готовы терпеть неудобства, даже если компания действует "впрок"?

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.

