Tesla Model 3 признана самой безопасной в Европе в 2025 — но не без нюансов

Tesla и ответственность: технологии — это мощь, но и риск

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По данным независимого европейского агентства Euro NCAP, Tesla Model 3 признана самым безопасным новым автомобилем 2025 года в Европе. Электромобиль набрал впечатляющие 359 баллов из 400 возможных, став лидером в четырёх ключевых категориях: защита взрослых пассажиров, детей, уязвимых участников движения (например, пешеходов) и эффективность систем помощи водителю.

Фото: Own work by Leo Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model 3

В частности, Model 3 получила 90% за защиту взрослых, 93% за безопасность детей, 89% — за предотвращение наездов на пешеходов и 87% — за работу ассистентов водителя. Эти результаты стали возможны благодаря усовершенствованной системе автоматического экстренного торможения, функции распознавания пешеходов и даже конструктивным решениям — например, всплывающему капоту, смягчающему удар при аварии.

Несмотря на высокие оценки, Euro NCAP выступает с предостережениями относительно использования технологии Autopilot. По мнению экспертов, многие водители неправильно интерпретируют функции автопилота, полагаясь на него как на полностью автономную систему, хотя на практике требуется постоянный контроль со стороны человека.

Особенно остро эта проблема стоит в США, где брендинг и реклама автопилота Tesla остаются предметом дискуссий. Дело не столько в самой технологии, сколько в том, как она подаётся потребителю. Также обеспокоенность вызывают тестовые прототипы роботакси, замеченные в нарушении правил дорожного движения.

Хотя Model 3 стабильно получает пять звёзд в рейтингах безопасности, Tesla остаётся брендом, ассоциированным с высоким числом аварий с летальным исходом. Однако важно понимать, что это связано не только с характеристиками автомобилей, но и с поведением водителей, а также с тем, что автомобили Tesla накатывают больше километров, чем большинство других транспортных средств.

Таким образом, высокие показатели по безопасности на тестах не всегда отражают поведение на реальных дорогах, особенно если водитель неправильно использует возможности машины.

В сравнении с другими моделями Tesla и конкурентами, Model 3 остаётся наиболее сбалансированным выбором. Она компактнее и экономичнее, чем Model Y, и значительно опережает Polestar 2 в части защиты пассажиров при аварии. Это делает её особенно привлекательной для городских условий и повседневного использования.

Tesla Model 3 — безусловно, один из самых безопасных автомобилей 2025 года, если судить по результатам тестов. Но безопасность — это не только конструкция и программное обеспечение. Это ещё и осознанное поведение водителя, прозрачность технологий, а также регуляция и контроль со стороны производителей и государства.

Tesla находится на грани новой эры вождения, но именно на этой грани ответственность становится критически важной. Идеальный автомобиль — это не тот, что не может попасть в аварию, а тот, чей водитель знает, когда управлять самому, а когда довериться машине.

Уточнения

Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан производства компании Tesla. Модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разработана на новой платформе, отличной от той, что используется в Tesla Model S и Tesla Model X.

