Машина не заводится с пульта? Виноват может быть вовсе не разряд

Низкое напряжение аккумулятора признано главной причиной отказа запуска

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Отказ дистанционного запуска автомобиля чаще всего связан с аккумулятором. Однако дело не всегда в банальной разрядке — порой виноваты скрытые неисправности или особенности эксплуатации. Чтобы избежать неприятностей, важно не только вовремя проверять батарею, но и понимать, как продлить срок её службы.

Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License Аккумулятор

Когда аккумулятор даёт сбой

Если двигатель не запускается ни с ключа, ни с кнопки, в первую очередь стоит обратить внимание на АКБ. Проблема может возникнуть, даже если батарея относительно новая. Возможные причины:

оставленные на ночь фары, аудиосистема или сигнализация;

неисправность генератора, из-за чего не происходит подзарядка при движении;

сильный мороз и отсутствие подогрева;

плохой контакт из-за окислившихся или неплотно затянутых клемм.

Иногда отсутствие реакции при запуске говорит не о "сдохшем" аккумуляторе, а о внешних причинах. Чтобы разобраться, требуется диагностика.

Как самостоятельно проверить аккумулятор

Существуют четыре доступных способа, которые позволяют понять, в чём дело, — без обращения в сервис.

Проверка по индикатору

На корпусе многих АКБ установлен цветовой индикатор. Он реагирует на плотность электролита и уровень заряда. Зелёный цвет означает полную зарядку, белый — частичную, чёрный — необходимость срочной подзарядки или замены. Но полностью полагаться на индикатор нельзя: он не показывает точное состояние батареи и не отражает внутренних повреждений.

Измерение напряжения мультиметром

Для проверки достаточно выключить зажигание, выставить на приборе режим измерения до 20 вольт и подсоединить щупы к клеммам аккумулятора. Если напряжение выше 12,6 вольт — батарея считается полностью заряженной. Значения ниже 12,3 указывают на частичную разрядку. Если прибор показывает менее 11,7 — аккумулятор требует срочной подзарядки или может быть неисправен.

Диагностика нагрузочной вилкой

Этот способ чаще применяется в условиях СТО, но обеспечивает самую точную картину. Сначала измеряется напряжение без нагрузки. Затем подключается специальное сопротивление, имитирующее работу стартера. Спустя несколько секунд считываются данные. Если напряжение резко проседает и не возвращается к исходному значению, это сигнал о внутренней неисправности или "уставшей" батарее. Проверку проводят только при положительной температуре, иначе результаты могут быть искажены.

Использование зарядного устройства

Некоторые зарядные устройства оснащены функцией отображения текущего уровня заряда без подключения к сети. Если данных нет — батарея слишком разряжена. Во время измерения устройство должно быть обесточено, иначе показания будут некорректными.

Как продлить срок службы АКБ

Продлить срок службы аккумулятора можно, соблюдая простые рекомендации:

не оставлять включённые потребители энергии после парковки;

регулярно проверять плотность контакта на клеммах;

использовать гаражное хранение или утепление моторного отсека зимой;

избегать коротких поездок на холодном двигателе.

Дополнительно рекомендуется периодически проверять уровень и плотность электролита — особенно, если АКБ обслуживаемая.

Проверка уровня и плотности электролита

Если аккумулятор имеет съёмные пробки, можно визуально оценить уровень электролита. В норме он должен покрывать пластины примерно на полтора сантиметра. Для измерения используют стеклянную трубку, которую погружают до пластин и затем извлекают с закрытым верхним отверстием.

Плотность проверяется ареометром. Оптимальные значения — около 1,27-1,29 г/см³. При пониженных показателях добавляется раствор с нужной плотностью. При завышенных — разбавляется дистиллированной водой. Все измерения проводят не ранее чем через два часа после завершения зарядки.

Как и где заряжать аккумулятор

Подзарядка допускается почти для всех современных батарей. Особенно это актуально после длительного простоя автомобиля или если аккумулятор разрядился из-за проблем в электросети. Зарядку проводят в хорошо проветриваемом и нежилом помещении. Лучше всего — на балконе или в гараже.

Во время зарядки могут выделяться опасные пары. Чтобы избежать закипания, ток должен быть минимальным. Процесс необходимо контролировать, вовремя отключая питание. Для полной зарядки аккумулятора на 60 ампер потребуется примерно 7-8 часов. Самодельные зарядные устройства использовать не рекомендуется.

Как часто проводить проверку

Если автомобиль эксплуатируется регулярно и в нормальных условиях, достаточно проходить диагностику один раз в год во время технического обслуживания. При нестабильной работе, частых разрядках или отказах аккумулятора стоит обратиться на внеплановую проверку. Там смогут точно определить, стоит ли менять АКБ или достаточно её просто зарядить.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

