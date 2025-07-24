Китайский монстр G700 способен то, о чём другие внедорожники и не мечтают

Jetour G700 получил функцию плавания и запас хода 1400 км

2:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Внешне G700 напоминает коктейль из Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser 250. Но копией его не назовёшь — у него собственный стиль. Гигантский кузов (длина — 5198 мм, ширина — 2050 мм) прячет в себе современную раму и полностью независимую подвеску с пневматикой. В максимальном положении дорожный просвет достигает 320 мм — то, что нужно для серьёзного бездорожья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Jetour G700

Инженерия будущего

И вот в чём парадокс: китайцы сделали рамный внедорожник с пневмоподвеской, но пошли дальше — под капотом тут вовсе не дизель. Мощность в 751 л. с. обеспечивает гибридная система Chery Kupeng CDM-O. В её составе:

двухлитровый турбодвигатель (211 л. с.);

два электромотора — по одному на каждую ось;

литий-железо-фосфатная батарея;

и двухступенчатый редуктор для передачи момента на передние колёса.

Результат? Ускорение до "сотни" за 4,6 секунды. У суперкроссоверов нет шансов. Максимальная скорость — 180 км/ч, а вес при этом — более трёх тонн (до 3180 кг в зависимости от конфигурации).

Главное — дальность

Jetour Zongheng G700 не про скорость, а про свободу. Благодаря силовой установке и внушительному баку запас хода составляет 1400 километров. Это значит, что можно не думать о заправках даже в самой глуши. К тому же, машина способна тянуть прицеп весом до 2,5 тонны. Подзарядка батареи с 20 до 80% — всего за 10 минут.

И… он умеет плавать

Китайцы, похоже, вдохновлялись амфибией Yangwang U8. Новый G700 при необходимости способен преодолевать водные преграды — до 40 минут он может держаться на плаву, благодаря герметичной конструкции кузова.

Что внутри

Салон встречает не брезентовыми сиденьями, а кожей и металлом. Шестиместная конфигурация, кожаная отделка, экран на всю ширину панели вместо приборки, и 15,6-дюймовый дисплей мультимедиа — всё как в премиум-сегменте. Кнопки остались только на тоннеле, где есть и беспроводная зарядка для гаджетов.

G700 и G-Class: небо и земля

Звучит странно, но да: несмотря на общую концепцию "рамный внедорожник", китайский G700 заметно отличается от Mercedes-Benz G-Class. У "немца" — передняя независимая подвеска и задний мост, у китайца — полностью независимая схема с возможностью подстраивать клиренс.

Уточнения

Jetour (кит. 捷途) — отдельный бренд китайского автопроизводителя и автоконцерна Chery, созданный в январе 2018 года. Название бренда состоит из комбинации английских слов jet («реактивный самолёт») и tour («путешествие»).

