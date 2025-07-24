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Купил — и попал: автомобили, которые разочаровывают быстрее всех

Россияне жалуются на JAC JS4, Chery и Tank: выявлены слабые места
4:10
Авто

Ржавчина на лонжеронах, сыплющиеся подшипники и электронные "глюки" — всё это стало реальностью для тех, кто решился купить новые китайские автомобили. На бумаге — красиво, по факту — нервы, счета и отчаяние. Рассказываем, какие машины лучше обойти стороной, даже если у них заманчивый ценник и свежий дизайн.

Tank 500
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tank 500

Москвич 3: глючит, ржавеет и ломается

Когда в продажу вышел Москвич 3 (на базе JAC JS4), его встретили с интересом. Но через пару лет всё стало понятно: спрос не вырос, а отзывы водителей — тревожные.

  • Мультимедиа регулярно зависает, тормозит и может выключиться прямо в дороге.

  • Электроника в целом нестабильна.

  • Даже при небольшом пробеге появляются очаги коррозии на лонжеронах и швах кузова.

  • Самое печальное — сломавшийся двигатель и вариаторы, у которых быстро выходят из строя подшипники ведущего вала. Это слабое место, несмотря на использование вариатора Jatco.

К запчастям тоже вопросы: их попросту нет в наличии, и любой ремонт — удар по кошельку и нервам. Да и продать Москвич потом практически невозможно — он неликвиден даже на вторичке.

Chery Tiggo 7 Pro Max: дизайн хороший, электроника — беда

На первый взгляд, Tiggo 7 Pro Max — добротный выбор. Особенно версия с мотором 1.6 и "роботом" — работает исправно, движки редко ломаются, и то по вине плохого топлива.

Но:

  • В комплектации с 1.5-литровым мотором и вариатором — та же проблема, что у Москвича: подшипники разваливаются до 50 тысяч км.

  • Электроника непредсказуема: на щитке приборов загораются ошибки, камеры слепнут, система "вылетает" и перезагружается.

Хорошая новость — в следующем году ожидается новое поколение Tiggo 7, где, возможно, эти недочёты исправят. Так что сейчас лучше не торопиться с покупкой.

Tank 500: разнос поршней и запах дешёвого масла

Большой, брутальный, солидный. Tank 500 — словно внедорожник мечты. Но за фасадом — много неприятного.

  • Пользователи жалуются: двигатель разваливается уже на 6500 км. На видео в сети — рассыпавшиеся поршни. Причина — детонация. Или плохое топливо, или дефект.

  • Бывали и другие серьезные неисправности мотора, запчастей на которые не достать быстро — ремонт затягивается на месяцы.

  • Полный привод работает с перебоями.

  • Редуктора и мосты залиты плохим маслом, что видно по обильной металлической стружке на магнитах сливных пробок.

После 10 000 км масла уже не соответствуют нормам, а это — тревожный звоночек.

Changan Alsvin: с виду — норм, на деле — безнадёга

Alsvin — один из самых дешевых седанов китайского рынка. Мотор 1.5 и 5-ступенчатый "робот" работают прилично. Но если случается ДТП, готовьтесь:

  • Запчастей почти нет, особенно кузовных.

  • С электроникой тоже проблемы.

  • На вторичке этот автомобиль — неликвид, продать будет трудно.

Это общее бедствие для всей линейки Changan — логистика и запчасти не подтянуты.

Exeed LX: переплатишь за то же самое

Кроссовер Exeed LX позиционируется как представитель премиального сегмента. Но по сути — это тот же Tiggo 7 Pro Max, только с другим кузовом и интерьерами.

  • Архитектура салона у LX действительно симпатичнее, но материалы ничем не лучше.

  • Стоит LX значительно дороже — от 3,5 млн рублей.

  • Электроника глючит, шумоизоляция слабая.

  • Без антикоррозийной обработки уже после зимы ржавеет днище.

Платить больше за внешний лоск, когда техническая суть осталась прежней, — не самая разумная идея.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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