Купил — и попал: автомобили, которые разочаровывают быстрее всех

Ржавчина на лонжеронах, сыплющиеся подшипники и электронные "глюки" — всё это стало реальностью для тех, кто решился купить новые китайские автомобили. На бумаге — красиво, по факту — нервы, счета и отчаяние. Рассказываем, какие машины лучше обойти стороной, даже если у них заманчивый ценник и свежий дизайн.
Когда в продажу вышел Москвич 3 (на базе JAC JS4), его встретили с интересом. Но через пару лет всё стало понятно: спрос не вырос, а отзывы водителей — тревожные.
Мультимедиа регулярно зависает, тормозит и может выключиться прямо в дороге.
Электроника в целом нестабильна.
Даже при небольшом пробеге появляются очаги коррозии на лонжеронах и швах кузова.
Самое печальное — сломавшийся двигатель и вариаторы, у которых быстро выходят из строя подшипники ведущего вала. Это слабое место, несмотря на использование вариатора Jatco.
К запчастям тоже вопросы: их попросту нет в наличии, и любой ремонт — удар по кошельку и нервам. Да и продать Москвич потом практически невозможно — он неликвиден даже на вторичке.
На первый взгляд, Tiggo 7 Pro Max — добротный выбор. Особенно версия с мотором 1.6 и "роботом" — работает исправно, движки редко ломаются, и то по вине плохого топлива.
Но:
В комплектации с 1.5-литровым мотором и вариатором — та же проблема, что у Москвича: подшипники разваливаются до 50 тысяч км.
Электроника непредсказуема: на щитке приборов загораются ошибки, камеры слепнут, система "вылетает" и перезагружается.
Хорошая новость — в следующем году ожидается новое поколение Tiggo 7, где, возможно, эти недочёты исправят. Так что сейчас лучше не торопиться с покупкой.
Большой, брутальный, солидный. Tank 500 — словно внедорожник мечты. Но за фасадом — много неприятного.
Пользователи жалуются: двигатель разваливается уже на 6500 км. На видео в сети — рассыпавшиеся поршни. Причина — детонация. Или плохое топливо, или дефект.
Бывали и другие серьезные неисправности мотора, запчастей на которые не достать быстро — ремонт затягивается на месяцы.
Полный привод работает с перебоями.
Редуктора и мосты залиты плохим маслом, что видно по обильной металлической стружке на магнитах сливных пробок.
После 10 000 км масла уже не соответствуют нормам, а это — тревожный звоночек.
Alsvin — один из самых дешевых седанов китайского рынка. Мотор 1.5 и 5-ступенчатый "робот" работают прилично. Но если случается ДТП, готовьтесь:
Запчастей почти нет, особенно кузовных.
С электроникой тоже проблемы.
На вторичке этот автомобиль — неликвид, продать будет трудно.
Это общее бедствие для всей линейки Changan — логистика и запчасти не подтянуты.
Кроссовер Exeed LX позиционируется как представитель премиального сегмента. Но по сути — это тот же Tiggo 7 Pro Max, только с другим кузовом и интерьерами.
Архитектура салона у LX действительно симпатичнее, но материалы ничем не лучше.
Стоит LX значительно дороже — от 3,5 млн рублей.
Электроника глючит, шумоизоляция слабая.
Без антикоррозийной обработки уже после зимы ржавеет днище.
Платить больше за внешний лоск, когда техническая суть осталась прежней, — не самая разумная идея.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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