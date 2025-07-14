Технологии за рулём: почему молодые водители всё чаще попадают в ДТП

Поколение Z теряет навыки вождения: технологии вместо умения

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные молодые водители, особенно представители поколения Z, оказываются в зоне повышенного риска на дорогах. Причина — чрезмерное доверие к автомобильным технологиям, которое постепенно вытесняет базовые навыки вождения и снижает общую компетентность за рулём.

Фото: commons.wikimedia by NEALE HAYNES, Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ британская певица Дуа Липа

Исследования показывают, что почти каждый пятый молодой водитель стал больше полагаться на цифровые инструменты и автоматические системы управления, чем на собственные способности. Такая тенденция вызывает тревогу среди экспертов в области безопасности дорожного движения.

Почти 89% респондентов поколения Z регулярно используют навигационные приложения, голосовые помощники и встроенные функции помощи водителю. Более трети из них управляют исключительно автомобилями с автоматической коробкой передач, не имея опыта вождения механики.

Технологическая зависимость проявляется и в стремлении к комфорту: около 25% молодых людей часто применяют системы удержания полосы, круиз-контроль и другие автоматические ассистенты. И хотя эти технологии действительно улучшают комфорт и потенциально повышают безопасность, в долгосрочной перспективе они могут притуплять внимательность и ослаблять реакции водителя.

Одной из серьёзных проблем является ограничение возможностей: 34% сдают экзамены на право вождения только на автомате, что делает их уязвимыми в ситуациях, где механика — единственный доступный вариант. Более того, 18% молодых водителей сталкивались с повреждениями автомобиля, оказавшись за рулём без привычных цифровых помощников.

Неуверенность проявляется и в повседневных задачах: параллельной парковки избегают 32%, вождение ночью вызывает затруднения у 29%, а поездки в плохую погоду пугают 35% новичков. Даже базовые элементы ПДД становятся проблемой — 12% затрудняются в чтении дорожных знаков.

Тем временем взгляд в будущее остаётся технологичным: 25% молодых водителей с энтузиазмом ждут возможности приобрести беспилотный автомобиль, а более половины — 56% — заявляют о полной готовности довериться автономному транспорту. И такие ожидания не беспочвенны — уже к 2027 году Uber планирует запустить беспилотные машины в Лондоне.

Эксперты настаивают: технологии должны дополнять опыт, а не заменять его. Современные средства помощи за рулём — это ценный ресурс, но они не освобождают от необходимости хорошо чувствовать дорогу, ориентироваться в сложных условиях и принимать самостоятельные решения.

Чтобы сохранить безопасность на дорогах, важно найти правильный баланс между цифровыми возможностями и развитием традиционных навыков вождения. Иначе поколение, выросшее с гаджетами в руках, окажется в положении, где техника подводит — а собственных умений уже недостаточно.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).

