Невинное движение, которое оставляет вмятины на кузове: водители не замечают, как портят машину

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Неправильное снятие ремня безопасности может повредить дверь автомобиля
1:27
Авто

Многие водители и пассажиры не задумываются о том, как именно они отстёгивают ремень безопасности. Кажется, что стоит просто нажать кнопку и отпустить защёлку — мол, система сама всё втянет. Но именно в этом моменте и кроется потенциальная проблема.

Водитель за рулём автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём автомобиля

Почему важно следить за ремнём до самого конца

Если защёлку просто отпустить, не проследив за тем, как втягивается лента, может произойти перекос. Особенно часто такое случается, если ремень долго не обслуживали, и он втягивается неравномерно. В результате металлическая часть остаётся где-то между креслом и дверью.

Опасная ошибка при выходе из машины

Представьте: вы открываете дверь, и защёлка вдруг выскакивает наружу — под напором ленты или случайно сдвинутая рукой. А теперь вы закрываете дверь, не заметив, что кусок металла оказался как раз на её пути. Удар — и на краске царапина. А может быть, ещё и повреждение самого механизма ремня.

Как этого избежать

Прежде чем покинуть салон, достаточно сделать одну простую вещь — убедиться, что ремень полностью втянулся в катушку. Не отпускайте защёлку "в свободное плавание", особенно если машина новая, а ремонт царапин — удовольствие не из дешёвых. Осторожность и внимание к мелочам — ключ к долголетию и внешней аккуратности любого авто.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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