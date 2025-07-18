Зеркало слепит: щёлкни рычажок и почувствуй силу джедая

Автоинструкторы рекомендуют переводить зеркало заднего вида на ночь

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Водители с опытом делают это на автомате. А вот новички нередко не догадываются, зачем в салонном зеркале заднего вида есть маленький рычажок. Между тем, от его использования может зависеть ваша безопасность ночью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Всё дело в ярком свете фар машин, следующих сзади. Если не перевести зеркало в специальный ночной режим, оно будет отражать свет в полном объёме — прямо в глаза водителю. В темноте это особенно опасно: даже пара секунд ослепления могут привести к потере контроля на дороге.

Как всё устроено

В нижней части зеркала заднего вида расположен маленький рычажок. Одно лёгкое движение — и зеркало изменяет угол наклона. Видимость сохраняется, но яркий свет перестаёт бить в глаза. Это и есть ночной режим.

Чтобы вернуть зеркало в обычное положение, достаточно просто нажать рычажок обратно — снизу вверх.

Почему это важно

Кажется, что мелочь. Но на деле — полезная привычка, которая может спасти от серьёзных ошибок. Особенно в условиях трассы или плотного городского трафика, где поток фар позади непрерывен.

Да, для многих такая настройка очевидна. Но те, кто недавно за рулём, часто её не замечают — и зря. Ночное вождение должно быть максимально комфортным и безопасным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

