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Мутные фары: один недорогой способ решает проблему за 10 минут

Водителям рассказали, как недорого отполировать фары зубной пастой
1:38
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На дороге чистота фар — не только вопрос эстетики, но и элементарной безопасности. Ведь чем прозрачнее фары, тем лучше свет — а значит, и видимость в тёмное время суток. Но увы, грязь и пыль накапливаются быстро, особенно в межсезонье.

фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
фара

Если регулярно ухаживать за светотехникой, проблем не возникнет. Но стоит хоть немного расслабиться — и фары начинают мутнеть. Со временем налёт въедается в поверхность, и очистить её становится гораздо сложнее.

Как вернуть фарам блеск — быстро и без затрат

Многие думают, что вернуть прозрачность фар можно только с помощью дорогих полиролей или профессиональной химии. Но на самом деле, отличный результат можно получить при помощи обычной зубной пасты. Да-да, той самой, которая есть у каждого в ванной.

Всё просто: на сухую и чистую поверхность фары наносим тонкий слой пасты, желательно с отбеливающим эффектом. Затем с помощью мягкой тряпки — не абразивной! — начинаем аккуратно растирать пасту по всей площади.

Паста выполняет роль лёгкого абразива: она бережно снимает загрязнение и возвращает пластику прозрачность. В завершение достаточно смыть остатки водой и насухо протереть.

Результат вас удивит

После такой экспресс-полировки фары вновь засияют чистотой. Свет станет ярче, а сама машина — опрятнее. Главное — не затягивать с уходом. Ведь профилактика всегда проще и дешевле, чем замена фар или дорогое восстановление.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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