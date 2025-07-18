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Один щелчок — и машину заносит: как выжить при отказе тормозов

Что делать при отказе тормозов в автомобиле — инструкция для водителей
2:47
Авто

Когда тормозная система выходит из строя — счёт идёт буквально на секунды. Такая ситуация может случиться не только на старом автомобиле, но даже на новой машине, которая недавно сошла с конвейера. Никто не застрахован, и важно не поддаться панике, а действовать грамотно и быстро.

Тормозные диски
Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозные диски

Сначала водитель замечает тревожный симптом: педаль тормоза проваливается в пол и никак не влияет на скорость. Паника в такой момент — естественная реакция, но именно она мешает трезво оценить ситуацию и предпринимать правильные шаги.

Остановить машину возможно: главное — знать как

Есть два основных способа экстренного торможения при отказе основной системы: это торможение двигателем и использование стояночного тормоза. Оба метода требуют внимания, аккуратности и понимания механики автомобиля.

Торможение двигателем

Этот приём особенно полезен на механической коробке передач. Суть заключается в последовательном понижении передач, чтобы двигатель начал создавать сопротивление и машина постепенно снижала скорость. Делать это нужно плавно: каждые 3-5 секунд переходить на ступень ниже. Резкое понижение передачи чревато блокировкой колёс, потерей контроля и даже заносом.

Если вы едете на "автомате", можно попробовать перевести рычаг в режим понижения (обычно это "L" или "2") — такие передачи как раз предназначены для езды на низкой скорости и помогут замедлить автомобиль.

Использование ручника: только аккуратно

Стояночный тормоз или ручник — второй шанс на спасение. Он воздействует в основном на задние колёса. В случае отказа основных тормозов — это критический инструмент, но применять его нужно очень осторожно.

На современных авто установлен электронный стояночный тормоз, который активируется кнопкой. В случае экстренного применения он часто срабатывает в "умном" режиме — с постепенным торможением. Если же у вас ручной рычаг, не дёргайте его резко: так машину легко развернёт. Подтягивайте плавно, контролируя руль — направляйте его в сторону заноса, чтобы стабилизировать курс.

Дополнительные действия

Если позволяет дорожная ситуация, можно начать использовать внешние факторы для замедления: например, двигаться в горку, заезжать на обочину с мелким гравием или использовать бордюры, траву или песок. Любая дополнительная нагрузка, создающая сопротивление, поможет быстрее остановить машину. Самое важное — не отключать зажигание до полной остановки. Иначе руль заблокируется, и управлять авто станет невозможно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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