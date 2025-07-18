Опасная ошибка при мойке авто летом: вы делаете это не так

Автомобилистам напомнили, почему нельзя мыть машину под солнцем летом

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Летняя погода кажется идеальной для ухода за автомобилем: светит солнце, тепло, грязь сохнет быстро. Так и тянет выехать во двор и помыть машину прямо под открытым небом. Но у этого желания есть обратная сторона — и, увы, она может обойтись водителю очень дорого.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка моет машину

На первый взгляд, ничего страшного не происходит: струя воды смывает пыль и следы от насекомых, кузов начинает блестеть. Но когда вы оставляете капли на раскалённой поверхности машины, не убирая их вовремя, происходит реакция, последствия которой замечаешь уже слишком поздно.

Как капля воды может повредить краску

На солнце каждая капля воды превращается в микроскопическую линзу. Она фокусирует солнечные лучи, усиливая воздействие ультрафиолета на лакокрасочное покрытие. В результате поверхность машины нагревается неравномерно, краска может выгорать, лопаться или покрываться тусклыми пятнами.

Особенно страдают горизонтальные элементы — капот, крыша и багажник. В этих местах солнечные лучи бьют с максимальной силой, и если капли остались на поверхности, то повреждения почти неизбежны.

Как избежать этих последствий

Если хотите сохранить внешний вид автомобиля, мойку стоит организовывать правильно. Лучший вариант — крытая автомойка или хотя бы место с плотной тенью. Даже навес или дерево способны снизить риск повреждений.

Не можете отложить мойку? Тогда выберите раннее утро или вечер, когда солнце уже не такое агрессивное. И обязательно сразу вытирайте машину насухо — не дайте каплям воды "прикинуться" увеличительными стёклами.

Почему не стоит экономить на мойке

Да, самостоятельная мойка во дворе кажется выгодной. Но если после неё придётся перекрашивать капот или полировать кузов — экономия выйдет боком. Бесконтактные мойки с навесами и тенью — более разумный выбор. Даже самая простая мойка с крышей обеспечит защиту от солнечных ожогов… кузова.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

