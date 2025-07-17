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Когда подержанная машина — лучший выбор, даже если есть деньги на новую

Подержанная машина может быть выгоднее новой: когда стоит сделать выбор в её пользу
2:12
Авто

Выбор между новым и подержанным автомобилем — задача не из лёгких. На первый взгляд кажется, что новое авто из автосалона — безоговорочный лидер по всем параметрам: без пробега, на гарантии, с идеальной историей. Но не всё так однозначно. Есть ситуации, в которых машина с пробегом не просто не уступает новой, а даже оказывается предпочтительнее.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Экономия, которая имеет значение

Главный аргумент в пользу подержанного авто — это, конечно, его цена. Даже автомобиль, которому всего год-два, стоит значительно дешевле своей новой версии, хотя в остальном он может быть практически таким же. Иногда такая экономия позволяет выбрать более высокую комплектацию или модель, которая была бы недоступна при покупке новой.

Более того, после первого года эксплуатации машина теряет в цене довольно резко, и именно эта потеря стоимости остаётся "на плечах" первого владельца. А вот покупатель с "вторых рук" получает практически ту же машину, но за заметно меньшие деньги.

Новичку — только б/у

Для тех, кто недавно получил водительское удостоверение, покупка нового автомобиля — это чаще стресс, чем радость. Любая царапина или мелкий удар могут вызвать бурю эмоций. А вот к подержанному авто отношение проще: его уже не боишься поцарапать, и на каждую вмятину не реагируешь, как на катастрофу.

Такой подход позволяет новичку быстрее адаптироваться, сосредоточиться на вождении, а не на страхе "испортить" дорогое приобретение.

Если машина — это рабочий инструмент

Тем, кто ищет авто для профессиональных задач, а не для прогулок по городу, подержанный автомобиль также подойдёт лучше. Коммерческий транспорт, машины для доставки, курьерской службы или строительных работ не обязаны быть новыми. Главное — надёжность, практичность и экономичность. В этом случае покупатель точно не переплачивает за блестящий салон или актуальный дизайн. Зато получает рабочую лошадку, которая окупит себя быстрее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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