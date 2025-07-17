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Расход топлива летом растёт: способ проветрить салон и не тратить бензин на кондиционер

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Авто

С наступлением летней жары вопрос расхода топлива становится особенно актуальным. Ведь именно в этот период большинство водителей чаще включают кондиционер, стремясь охладить салон. Но далеко не все задумываются, какой "ценой" даётся эта прохлада.

приборная панель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель

Кондиционер: друг или враг кошелька

Пожалуй, мало кто станет спорить: кондиционер — настоящее спасение в душном салоне. Однако, как показывает практика, его работа может ощутимо "ударить" по кошельку. Расход топлива увеличивается как минимум на 10%, а в некоторых случаях даже больше — всё зависит от состояния системы и режима работы.

Поэтому важно помнить: включать кондиционер стоит не по привычке, а только при реальной необходимости. Если есть шанс обойтись без него — лучше воспользоваться этим.

Простой и эффективный способ охладить салон

Перед поездкой необязательно сразу жать кнопку охлаждения. Есть приём, который поможет быстро проветрить салон, не включая кондиционер. Достаточно открыть две двери, расположенные по диагонали — например, водительскую и заднюю пассажирскую справа. После этого несколько раз распахнуть одну из них, чтобы создать поток воздуха. Уже через минуту в машине станет гораздо свежее.

Такой способ особенно эффективен, если авто долго стояло на солнце и внутри накопился горячий воздух. Свежее проветривание поможет выровнять температуру и избежать необходимости задействовать систему охлаждения.

Почему не стоит открывать окна во время езды

Многие полагают, что если кондиционер тратит топливо, то проще ехать с открытыми окнами. Это ещё одна распространённая ошибка. При движении с открытыми окнами аэродинамика машины нарушается. Воздух проникает в салон и создаёт сопротивление, из-за чего расход горючего растёт даже сильнее, чем при включённой системе охлаждения. Иными словами, попытка сэкономить оборачивается обратным эффектом.

Когда кондиционер всё же необходим

Несмотря на все вышесказанное, бывают ситуации, когда без кондиционера просто не обойтись. Если за окном под +35, а в машине — настоящая "парилка", лучше всё-таки включить охлаждение. Важно соблюдать баланс: не отказываться от комфорта в ущерб самочувствию, но и не использовать ресурсы автомобиля без надобности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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