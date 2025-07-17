Эта мелочь в жару может лишить вас концентрации за рулём

Водителей предупредили об опасностях поездок в жару — что нельзя делать

Летняя жара — это не просто неудобство. Она влияет на самочувствие водителя, поведение автомобиля и может привести к настоящей катастрофе, если не соблюдать элементарные меры предосторожности. Многие автолюбители уверены, что знают, как действовать в жару, но продолжают допускать одни и те же промахи, которые только усугубляют ситуацию. Особенно часто это случается в начале лета, когда температура резко растёт, а организм ещё не успел привыкнуть.

Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон китайского минивэна GAC GN8

Не торопитесь с кондиционером

Пожалуй, самая распространённая ошибка — это включение кондиционера сразу после запуска двигателя. Да, находиться в раскалённом салоне невозможно. И да, хочется как можно скорее включить охлаждение. Но специалисты не советуют делать это мгновенно. В первые минуты лучше просто открыть двери и окна, дать горячему воздуху выйти. Только после этого можно запускать кондиционер. Если проигнорировать этот совет, компрессор системы охлаждения будет испытывать повышенную нагрузку. А это — ускоренный износ и рост расхода топлива.

Вода — не просто прихоть, а необходимость

Многие водители забывают о важности гидратации. В дороге, особенно если она долгая, легко потерять концентрацию, если не пить достаточно воды. Недостаток жидкости приводит к усталости, головной боли и замедленной реакции. Поэтому бутылка с чистой прохладной водой — обязательный атрибут каждого летнего путешествия. Особенно если вы планируете ехать за город или стоять в пробках.

Никогда не оставляйте в машине живых существ

Даже если вы зашли "буквально на пять минут", не оставляйте в салоне ни детей, ни животных. В закрытом автомобиле температура может подняться до 50-60 градусов за считанные минуты, и даже слегка приоткрытые окна не спасут. Это не просто риск — это смертельная опасность. Говоря проще, вы ставите под угрозу жизнь того, кто находится внутри. Всегда берите с собой или оставляйте с кем-то на улице, если не хотите потом сожалеть о необратимом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

