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Когда в салоне пахнет, как в курилке: три простых средства, которые уберут запах табака из салона

Как избавиться от неприятного запаха в машине без химии — советы водителям
1:57
Авто

Запахи в салоне — один из тех факторов, которые моментально портят впечатление от поездки. Особенно остро это ощущают курящие водители: стойкий аромат табачного дыма моментально въедается в обивку сидений, потолок, коврики и пластик. Но даже если вы не курите, еда, влажность, домашние животные или пролитая жидкость могут оставить после себя не самый приятный шлейф.

Volkswagen салон
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen салон

Да, ароматизаторы есть в каждом магазине. Подвесные "ёлочки" или гелевые таблетки с запахом ванили и цитрусов порой помогают. Однако эффект от них непродолжительный, и чаще они лишь маскируют проблему, а не устраняют её. Но есть простой, дешёвый и рабочий способ — использовать обычные сорбенты.

Сода — проверенный спасатель

Пищевая сода есть в каждом доме. Она активно поглощает запахи и справляется даже с "тяжёлыми" случаями. Насыпьте 3-5 ложек в небольшую миску, поставьте её на сиденье и плотно закройте окна. Уже спустя пару часов в салоне станет заметно свежее.

Уголь действует дольше — но основательнее

Активированный уголь не менее эффективен, особенно если дать ему время. Раздавите 10-12 таблеток, пересыпьте порошок в широкую тарелку и оставьте в машине на ночь. Утром воздух будет значительно чище. Уголь не перебивает запах — он его нейтрализует.

Ароматная маскировка — кофейный трюк

Если неприятный запах не сильный, а вам просто хочется свежести — воспользуйтесь молотым кофе. Насыпьте пару ложек в открытый контейнер и поставьте его в подстаканник. Напиток не только замаскирует лишние ароматы, но и подарит салону приятный бодрящий запах. Это особенно приятно в утренние поездки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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