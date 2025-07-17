Пробка, жара и кипящий двигатель: не паникуйте, есть способ охладить двигатель

Что делать при перегреве двигателя на светофоре или в пробке — пошаговый план

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже исправный двигатель в условиях затора может перегреться. Стоите без движения, жара с улицы накрывает капот, вентилятор не справляется — стрелка температуры идёт вверх. Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать: последствия перегрева могут оказаться фатальными и дорогостоящими.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Двигатель

Первое действие — включите печку

Да-да, даже летом. Не жалейте себя — сейчас важнее спасти мотор. Переключите печку на максимум и направьте поток воздуха в салон. Это один из самых быстрых способов сбросить часть тепла с охлаждающей системы. Чтобы самому не свариться, сразу опустите все окна.

Найдите возможность остановиться

Если есть хотя бы малейший шанс съехать с проезжей части — используйте его. Заглушите двигатель и откройте капот. Не трогайте крышку радиатора или расширительного бачка сразу — внутри может быть кипящий антифриз под давлением. Подождите хотя бы 10-15 минут, чтобы всё остыло.

Проверьте уровень антифриза

Если охлаждающей жидкости мало, аккуратно долейте её - желательно воду или специальный состав, если он есть под рукой. Никогда не лейте в горячий двигатель холодную жидкость — сначала дайте мотору остыть.

Что если антифриз в норме, а температура растёт

Тогда дело может быть в сломанном вентиляторе, неисправном термостате или пробке в системе охлаждения. Если уверены, что справитесь — можно попробовать устранить поломку на месте. Но лучше не рисковать.

Если ехать нужно дальше — двигайтесь с умом

Избегайте заторов. Лучше потратить немного времени на объезд, чем довести двигатель до "клинической смерти". Двигайтесь медленно, но без остановок, с печкой, работающей на полную мощность. Как только появится возможность — загляните на СТО.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

