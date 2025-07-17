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Автомобиль без кондиционера: этот трюк поможет охладиться

Как защитить салон от жары летом без использования кондиционера — советы водителям
2:36
Авто

Летом машина, оставленная под солнцем, за считаные минуты превращается в настоящую печку. Особенно если на парковке нет тени, а кондиционер — в нерабочем состоянии. К счастью, даже в такой ситуации можно сделать поездку более терпимой. Нужно лишь знать несколько простых, но действенных приёмов.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Ткань у вентиляции — проверенный способ

Если намочить хлопковую салфетку или небольшой отрезок ткани и повесить его на вентиляционное отверстие, то уже через несколько минут воздух, проходящий сквозь влажный материал, будет казаться прохладнее. Такой мини-испарительный охладитель — спасение в условиях жары.

Минус один: ткань быстро высыхает. Придётся или смачивать её снова, или заранее запастись несколькими отрезами, чтобы менять по мере необходимости.

Бутылка с холодной водой — универсальный помощник

Обычная бутылка с водой из холодильника способна выручить в поездке по нескольким причинам. Её можно приложить ко лбу, к вискам, к шее или запястьям — это быстро снизит ощущение перегрева.

Кроме того, холодная вода утолит жажду. Главное — пить понемногу и не залпом: так эффект продлится дольше, а организму будет легче справляться с температурным стрессом.

Одежда имеет значение

Если вы не обязаны быть в костюме, то выбирайте лёгкую, свободную и дышащую одежду. Натуральные ткани вроде хлопка и льна предпочтительнее: они не перегреваются и отводят влагу от тела. А вот синтетика только усугубит ситуацию.

Если деловая встреча всё же требует официального внешнего вида — переоденьтесь уже на месте. Погрузите костюм в чехле в багажник и наденьте его в прохладном помещении, а не в раскалённой машине.

Переосмыслите маршрут

Порой стоит выбрать не самую короткую дорогу, а ту, где больше тени: например, улицы с плотной застройкой, парковые зоны или маршруты с путепроводами. Пусть путь займёт на 10 минут дольше — зато в тени ехать будет куда легче, чем под палящим солнцем на открытом шоссе. Также учитывайте пробки: стояние в заторе в жару может превратить поездку в настоящее испытание.

Бонусный совет

Перед посадкой проветривайте салон. Просто откройте все двери на пару минут, а потом — начните движение с опущенными окнами. Даже при выключенном кондиционере поток воздуха за счёт движения даст приятный эффект.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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