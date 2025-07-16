Заправка в жару: чего нельзя делать ни при каких условиях

Расширение бензина на жаре может привести к утечке — предупреждение автомобилистам

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Лето — не только пора отпусков и солнечных дней, но и период, когда на заправке стоит быть особенно внимательным. Многие автомобилисты в жаркую погоду совершают, казалось бы, безобидную ошибку — заливают топливо "под завязку", не подозревая, что это может обернуться серьёзными последствиями.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

На первый взгляд желание заправиться по полной оправдано: реже заезжать на АЗС, не думать о следующей остановке, особенно в дальней поездке. Но с точки зрения физики это не самое разумное решение — особенно летом.

Что происходит с топливом под солнцем

При высоких температурах бензин расширяется. Это свойство жидкого горючего хорошо знакомо специалистам, но часто игнорируется обычными водителями. Когда топливо "подбирается" к крышке бака, а стрелка показывает максимум, остаётся слишком мало свободного пространства. И тут вступает в силу жара: бензин нагревается, увеличивается в объёме — и начинает вытекать.

Даже если на первый взгляд заправка кажется аккуратной и без переливов, пары бензина, образующиеся в баке при нагреве, начинают искать выход. Итог — повышенное давление, возможная течь, а в худшем случае — пожар, если рядом появится искра.

Сколько топлива безопасно летом

Если за окном больше +30, эксперты рекомендуют придерживаться простого правила: не заполнять бак более чем наполовину. Даже если кажется, что "ещё чуть-чуть не помешает", лучше остановиться. Полный бак в жару — это не про дальновидность, а про повышенные риски.

Особенно опасно оставлять машину с полным баком на солнце: без движения, под палящими лучами, давление внутри бака может резко вырасти. В результате бензин начнёт выходить наружу через клапан или даже через горловину. Лучше чаще заезжать на АЗС, чем однажды оказаться у дымящегося автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

