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Мыть машину в жару — опасно: вот как избежать проблем

Почему нельзя мыть авто под солнцем и горячей водой — объяснение специалистов
2:46
Авто

Лето — не только пора отпусков и поездок за город, но и сезон, когда уход за автомобилем требует особого подхода. Многие уверены: раз на улице сухо и солнечно, значит, и мыть машину можно как угодно. Но именно летом одна из самых безобидных процедур может обернуться для лакокрасочного покрытия настоящей катастрофой.

Мойка машины
Фото: unsplash.com by lucas clarysse is licensed under Free to use under the Unsplash License
Мойка машины

Дело в том, что высокие температуры, активное солнце и неправильная техника мойки могут испортить внешний вид авто, даже если используется хорошая автохимия. Чтобы избежать неприятностей, водителю стоит соблюдать несколько простых, но очень важных правил.

Чем чаще — тем лучше

В жаркое время года машина буквально притягивает к себе пыль, тополиный пух, частички грязи с дороги и насекомых. Все эти загрязнения под солнечными лучами действуют как абразив или кислота: краска начинает тускнеть, появляются пятна и даже микротрещины. Поэтому мыть автомобиль летом нужно чаще, чем в другие сезоны. Как только появилось заметное загрязнение — не откладывайте. Чем раньше вы его удалите, тем больше шансов сохранить блеск и насыщенность цвета.

Температура воды — критично важна

Жаркая погода не даёт права использовать ледяную воду — но и кипятком омывать кузов строго противопоказано. Оптимальной считается вода температурой от +30 до +50 градусов. При более высокой температуре покрытие может пострадать: горячая вода в сочетании с нагретым кузовом вызывает расширение лакокрасочного слоя, что приводит к его растрескиванию.

И не стоит забывать: даже холодная вода на раскалённом металле может вызвать температурный шок. Это может повредить и краску, и стекло.

Никакой мойки под палящим солнцем

Одна из главных ошибок — поливать машину, стоящую на открытой стоянке под солнцем. На горячем кузове капли воды работают как маленькие линзы. Они собирают и усиливают солнечный свет, фокусируя его в одном месте. В результате образуются выгоревшие пятна и подтеки, которые сложно замаскировать даже полировкой.

Лучше всего мыть автомобиль в тени, в гараже или на автомойке, где есть навес. В идеале — в утренние или вечерние часы, когда активность солнца снижена.

Забота о машине — это не просто блеск

Чистая машина — это не только эстетика. Регулярная и грамотная мойка летом — залог того, что ваш автомобиль сохранит презентабельный вид на долгие годы. А значит, и при перепродаже его стоимость будет выше.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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