Вы точно знаете, когда включать режим N в автомате: когда действительно нужен режим N

Многие водители считают нейтральную передачу на АКПП чем-то вроде "дежурного режима" — мол, нужен только при буксировке. Но на деле у нейтралки куда больше функций, чем принято думать. Главное — уметь правильно ей пользоваться.
На первый взгляд, режимы P (парковка) и N (нейтраль) похожи. Оба не дают автомобилю двигаться вперёд. Но есть важное отличие: в режиме P трансмиссия блокируется механически, шестерни в коробке фиксируются. Машина как будто "вцепилась" в землю.
А вот в режиме N движения нет, но и жёсткой блокировки нет — колёса могут свободно вращаться. Именно поэтому этот режим применим при буксировке.
Когда стоит включать нейтраль:
Главная ошибка — катиться на "нейтралке" на ходу. Особенно на спусках. Это опасно и для водителя, и для самой коробки. Во-первых, у вас почти нет контроля над машиной. Во-вторых, автоматическая трансмиссия не рассчитана на длительное движение без участия сцепления. В итоге — износ узлов и риск дорогостоящего ремонта.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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