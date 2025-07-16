Вы точно знаете, когда включать режим N в автомате: когда действительно нужен режим N

Эксперты рассказали, когда включать нейтральную передачу на АКПП

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители считают нейтральную передачу на АКПП чем-то вроде "дежурного режима" — мол, нужен только при буксировке. Но на деле у нейтралки куда больше функций, чем принято думать. Главное — уметь правильно ей пользоваться.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Не путайте P и N — разница принципиальная

На первый взгляд, режимы P (парковка) и N (нейтраль) похожи. Оба не дают автомобилю двигаться вперёд. Но есть важное отличие: в режиме P трансмиссия блокируется механически, шестерни в коробке фиксируются. Машина как будто "вцепилась" в землю.

А вот в режиме N движения нет, но и жёсткой блокировки нет — колёса могут свободно вращаться. Именно поэтому этот режим применим при буксировке.

Когда стоит включать нейтраль:

При длительной остановке с заведённым двигателем. Допустим, вы стоите на переезде или в пробке больше минуты. В режиме D двигатель работает с нагрузкой — ведь коробка "готова" к движению. А вот режим N разгружает трансмиссию и способствует лучшему охлаждению мотора. Во время прогрева авто зимой. Нейтраль позволяет сохранить "рабочий" режим коробки, не включая передачу. Это особенно актуально, если вы ждёте, пока стекло оттает. При кратковременном манёвре без необходимости в движении. Например, когда моете машину с заведённым мотором или ждёте в очереди на шиномонтаж.

Когда нейтраль противопоказана

Главная ошибка — катиться на "нейтралке" на ходу. Особенно на спусках. Это опасно и для водителя, и для самой коробки. Во-первых, у вас почти нет контроля над машиной. Во-вторых, автоматическая трансмиссия не рассчитана на длительное движение без участия сцепления. В итоге — износ узлов и риск дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

