Ошибаются даже профи: где на самом деле бензобак

Ошибка на АЗС: водители забывают, с какой стороны топливный лючок

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Ситуация знакомая многим: вы подкатываете к колонке, открываете дверь, чтобы заправиться — и тут осознаёте, что лючок бензобака не с той стороны. Что делать? Разворачиваться? Пытаться как-то дотянуться шлангом через всю машину? Или ехать заново заезжать с другой стороны?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) АЗС

Эта, казалось бы, мелкая проблема может не только раздражать, но и доставлять реальное неудобство. Особенно в момент, когда позади уже собралась очередь из машин, а вы, вместо того чтобы спокойно заправиться, устраиваете лишнюю возню.

Зачем знать, где бензобак, если и так видно

Некоторые водители думают: мол, всё просто — посмотри в зеркало или сам вспомни, где лючок. Но дело в том, что далеко не все машины одинаковы. Сегодня вы за рулём своей, а завтра — за рулём арендованной или служебной. А может, пересели с одной модели на другую. И вот тут начинается путаница.

Неудивительно, что даже опытные автомобилисты периодически ошибаются. Особенно если машина чужая, незнакомая или просто новая.

Весь секрет — в панели приборов

Самый надёжный и быстрый способ — просто взглянуть на панель приборов. Почти в каждой современной машине рядом со значком топливного бака или колонки есть маленькая стрелочка. Она и укажет, где находится горловина бензобака: слева или справа.

Звучит банально? А вы попробуйте — и увидите, как одна такая деталь избавляет от массы неудобств.

Ошибся? Получи: чем грозит неправильный заезд

Если вы подъехали к колонке не той стороной, вариантов не так уж и много: либо ехать кругами по станции, либо пытаться как-то "дотянуть" шланг — а это может быть небезопасно или неудобно. Особенно если заправка загружена и места для манёвра нет.

Некоторые рискуют поцарапать бампер или зацепить чей-то автомобиль, особенно в тесных пространствах.

Уверенность с первого взгляда

Зная о стрелке на панели, вы избавляетесь от необходимости вспоминать, где что находится. Вам не нужно открывать дверь, выходить и оглядываться. Достаточно бросить один короткий взгляд вперёд — и вы точно знаете, как лучше заехать. Такая мелочь может серьёзно упростить жизнь.

Самое главное — выработать простое правило: каждый раз, садясь за руль, особенно если машина не ваша, проверьте расположение стрелки на панели. Это займёт секунду, но сэкономит вам минуты и избавит от неловкости. А ещё это покажет, что вы не просто водитель, а внимательный водитель.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

