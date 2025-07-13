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Старые авто, подростки на мотоциклах и санкции: что мешает безопасности

МВД РФ нацелено снизить смертность на дорогах вдвое к 2036 году
3:18
Авто

Министерство внутренних дел России представило проект "Стратегии повышения безопасности дорожного движения". Документ призван существенно снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. Основные целевые показатели: к 2030 году — сокращение смертности в 1,5 раза, а к 2036 году — в 2 раза.

Авария на зимней дороге
Фото: flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Авария на зимней дороге

В стратегии подчёркивается, что безопасность дорожного движения — это коллективная ответственность всех участников транспортной системы: от госорганов и бизнеса до самих водителей и пешеходов.

МВД откровенно обозначило главные системные проблемы, препятствующие повышению безопасности:

  • Неравномерное финансирование регионов и отсутствие синхронизации между ведомствами.
  • Рост числа водителей в состоянии наркотического и лекарственного опьянения.
  • Низкая дисциплина в использовании ремней безопасности и мотошлемов.
  • Подростки и дети на мототехнике, включая случаи без прав и регистрации.
    Старение автопарка и нехватка современных систем безопасности в автомобилях.
  • Увеличение импорта автомобилей с правым рулём, что уже повлияло на рост числа ДТП.
  • Проблемы с контролем над товарами и услугами, способствующими противоправной активности.

Отдельно отмечено: растёт число водителей с медицинскими противопоказаниями, допускаемых к управлению транспортом. Это требует срочных изменений в системе допуска и медосвидетельствования.

Несмотря на проблемы, положительные сдвиги всё же есть. В частности:

  • Фотовидеофиксация нарушений доказала свою эффективность и повысила дисциплину водителей.
  • Возможность уплаты штрафа со скидкой 50% стимулировала добровольную оплату, однако одновременно выросло количество повторных нарушений, что требует дополнительного контроля.
  • Также МВД подчёркивает необходимость улучшить упрощённый порядок оформления ДТП без пострадавших: сейчас через "Европротокол" оформляется лишь треть таких случаев.

Для реализации целей Госавтоинспекция выделила конкретные направления работы по каждой задаче. Предусмотрено:

  • Развитие и цифровизация процессов контроля,
  • Внедрение новых технологий,
  • Обучение водителей и повышение уровня правовой культуры,
  • Акцент на профилактику нарушений, а не только на наказание.

Проект Стратегии стал результатом широкого обсуждения с участием около 300 заинтересованных сторон, включая экспертные сообщества, региональные власти и НКО. После утверждения документа планируется разработка детального плана мероприятий с конкретными сроками и ответственными исполнителями.

В МВД признают: достичь новых целевых показателей будет сложно, ведь существенные результаты уже достигнуты, и каждый последующий шаг требует большего ресурса.

Однако путь обозначен: при условии координации, технологического обновления и реформ на местах — цель реальна. Особый акцент — на профилактике и инфраструктуре, что должно стать фундаментом для устойчивого снижения числа трагедий на дорогах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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