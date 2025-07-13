Старые авто, подростки на мотоциклах и санкции: что мешает безопасности

МВД РФ нацелено снизить смертность на дорогах вдвое к 2036 году

3:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Министерство внутренних дел России представило проект "Стратегии повышения безопасности дорожного движения". Документ призван существенно снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. Основные целевые показатели: к 2030 году — сокращение смертности в 1,5 раза, а к 2036 году — в 2 раза.

Фото: flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Авария на зимней дороге

В стратегии подчёркивается, что безопасность дорожного движения — это коллективная ответственность всех участников транспортной системы: от госорганов и бизнеса до самих водителей и пешеходов.

МВД откровенно обозначило главные системные проблемы, препятствующие повышению безопасности:

Неравномерное финансирование регионов и отсутствие синхронизации между ведомствами.

Рост числа водителей в состоянии наркотического и лекарственного опьянения.

Низкая дисциплина в использовании ремней безопасности и мотошлемов.

Подростки и дети на мототехнике, включая случаи без прав и регистрации.

Старение автопарка и нехватка современных систем безопасности в автомобилях.

Старение автопарка и нехватка современных систем безопасности в автомобилях. Увеличение импорта автомобилей с правым рулём, что уже повлияло на рост числа ДТП.

Проблемы с контролем над товарами и услугами, способствующими противоправной активности.

Отдельно отмечено: растёт число водителей с медицинскими противопоказаниями, допускаемых к управлению транспортом. Это требует срочных изменений в системе допуска и медосвидетельствования.

Несмотря на проблемы, положительные сдвиги всё же есть. В частности:

Фотовидеофиксация нарушений доказала свою эффективность и повысила дисциплину водителей.

Возможность уплаты штрафа со скидкой 50% стимулировала добровольную оплату, однако одновременно выросло количество повторных нарушений, что требует дополнительного контроля.

Также МВД подчёркивает необходимость улучшить упрощённый порядок оформления ДТП без пострадавших: сейчас через "Европротокол" оформляется лишь треть таких случаев.

Для реализации целей Госавтоинспекция выделила конкретные направления работы по каждой задаче. Предусмотрено:

Развитие и цифровизация процессов контроля,

Внедрение новых технологий,

Обучение водителей и повышение уровня правовой культуры,

Акцент на профилактику нарушений, а не только на наказание.

Проект Стратегии стал результатом широкого обсуждения с участием около 300 заинтересованных сторон, включая экспертные сообщества, региональные власти и НКО. После утверждения документа планируется разработка детального плана мероприятий с конкретными сроками и ответственными исполнителями.

В МВД признают: достичь новых целевых показателей будет сложно, ведь существенные результаты уже достигнуты, и каждый последующий шаг требует большего ресурса.

Однако путь обозначен: при условии координации, технологического обновления и реформ на местах — цель реальна. Особый акцент — на профилактике и инфраструктуре, что должно стать фундаментом для устойчивого снижения числа трагедий на дорогах.