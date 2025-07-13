Старые авто, подростки на мотоциклах и санкции: что мешает безопасности

Министерство внутренних дел России представило проект "Стратегии повышения безопасности дорожного движения". Документ призван существенно снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. Основные целевые показатели: к 2030 году — сокращение смертности в 1,5 раза, а к 2036 году — в 2 раза.
В стратегии подчёркивается, что безопасность дорожного движения — это коллективная ответственность всех участников транспортной системы: от госорганов и бизнеса до самих водителей и пешеходов.
МВД откровенно обозначило главные системные проблемы, препятствующие повышению безопасности:
Отдельно отмечено: растёт число водителей с медицинскими противопоказаниями, допускаемых к управлению транспортом. Это требует срочных изменений в системе допуска и медосвидетельствования.
Несмотря на проблемы, положительные сдвиги всё же есть. В частности:
Для реализации целей Госавтоинспекция выделила конкретные направления работы по каждой задаче. Предусмотрено:
Проект Стратегии стал результатом широкого обсуждения с участием около 300 заинтересованных сторон, включая экспертные сообщества, региональные власти и НКО. После утверждения документа планируется разработка детального плана мероприятий с конкретными сроками и ответственными исполнителями.
В МВД признают: достичь новых целевых показателей будет сложно, ведь существенные результаты уже достигнуты, и каждый последующий шаг требует большего ресурса.
Однако путь обозначен: при условии координации, технологического обновления и реформ на местах — цель реальна. Особый акцент — на профилактике и инфраструктуре, что должно стать фундаментом для устойчивого снижения числа трагедий на дорогах.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?