Исследование: какие марки авто чаще всего попадают в аварии

BMW и ДТП: связь, которую сложно игнорировать

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Новое исследование дорожно-транспортной статистики в крупных городах США выявило интересную закономерность: водители автомобилей BMW с наибольшей вероятностью попадают в аварии. В среднем, на каждую тысячу водителей этой марки приходится 3,09 ДТП — больше, чем у любых других популярных брендов.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Следом в списке идут Acura (2,69), Audi (2,42) и Volvo (2,42). Это может быть связано с сочетанием высоких скоростей, которые позволяют эти автомобили, и более агрессивным стилем вождения их владельцев.

Интересно, что наименьший уровень ДТП зафиксирован у водителей Mercury — всего 0,86 аварий на 1000 водителей. Однако этот показатель может быть статистически искажён из-за небольшого количества автомобилей Mercury на дорогах: бренд снят с производства более десяти лет назад.

Если рассматривать географию, то Омаха (штат Небраска) неожиданно возглавила рейтинг городов с наибольшим уровнем аварий — 4,48 ДТП на 1000 водителей.

В противоположность ей — Чикаго, который продемонстрировал наименьший уровень ДТП — всего 0,45 аварий на 1000 водителей. Это может быть результатом развитой системы общественного транспорта, более плотного движения и, возможно, более строгого контроля за соблюдением ПДД.

А вот в Эль-Пасо (Техас) тревожит другая цифра: 60,8% всех ДТП со смертельным исходом связаны с вождением в нетрезвом состоянии. Это самый высокий процент по стране, что вызывает беспокойство у местных властей и общественников.

Риск ДТП заметно зависит от возраста водителя. Исследование показывает, что наибольшую аварийность демонстрируют представители поколения Z — 2,62 ДТП на 1000 человек. За ними следуют миллениалы с показателем 2,40.

С возрастом уровень ДТП снижается:

Поколение X — 1,40

Бэби-бумеры — 0,76

Молчаливое поколение — 0,21

Важно учитывать, что пожилые водители проезжают в среднем меньше миль в год. Это снижает их суммарный риск попасть в аварию, хотя при этом они физически более уязвимы в случае ДТП.

Результаты подчёркивают, насколько важно учитывать не только индивидуальные навыки вождения, но и статистические факторы: возраст, модель автомобиля и регион.

Для городских властей это — сигнал к усилению мер безопасности, особенно в отношении молодых водителей и борьбы с пьяным вождением. А для автомобилистов — повод задуматься: стиль вождения и выбор авто могут напрямую влиять на вероятность аварии.

Согласно исследованию LendingTree, которое было основано на «десятках миллионов» страховых предложений за 2024 год для 50 крупнейших городов США. LendingTree предоставляет сравнительные данные по автострахованию, кредитам и другим финансовым продуктам.

Уточнения

Поколе́ние Y (поколение «игрек»), или поколение Милле́ниума, также поколение «некст», сетево́е поколение — поколение людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов. Представителей поколения называют миллениа́лы, или миллени́ты, эхо-бу́меры.



Молчаливое поколение (известны также как «строители») — поколение людей, родившихся примерно с 1925—1928 по 1945 год, следующее за Великим поколением и предшествующее беби-бумерам.



Поколе́ние X — термин, применяемый к поколению людей, родившихся примерно с 1964 по 1980 год, по другим источникам — с 1965 по 1979 год.

