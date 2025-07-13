Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модные джинсы со смещённой талией снова в тренде
Как выбрать лучшие фрукты
Путешествие в одиночку: карибские острова или атмосферные страны Центральной Америки
Исследование: пролетающие звёзды угрожают стабильности орбит Земли и Марса
Жест важнее слов: собаки ориентируются на язык тела хозяина
Польза кумквата: помогает снизить холестерин и уровень сахара
Безопасные и эффективные способы отпугивания мух: алюминиевая фольга и её необычное применение
Эксперты назвали чечевицу источником микроэлементов для томатов в открытом грунте
Накопите 36 тысяч и получите ещё столько же: программа для россиян

Исследование: какие марки авто чаще всего попадают в аварии

BMW и ДТП: связь, которую сложно игнорировать
3:25
Авто

Новое исследование дорожно-транспортной статистики в крупных городах США выявило интересную закономерность: водители автомобилей BMW с наибольшей вероятностью попадают в аварии. В среднем, на каждую тысячу водителей этой марки приходится 3,09 ДТП — больше, чем у любых других популярных брендов.

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

Следом в списке идут Acura (2,69), Audi (2,42) и Volvo (2,42). Это может быть связано с сочетанием высоких скоростей, которые позволяют эти автомобили, и более агрессивным стилем вождения их владельцев.

Интересно, что наименьший уровень ДТП зафиксирован у водителей Mercury — всего 0,86 аварий на 1000 водителей. Однако этот показатель может быть статистически искажён из-за небольшого количества автомобилей Mercury на дорогах: бренд снят с производства более десяти лет назад.

Если рассматривать географию, то Омаха (штат Небраска) неожиданно возглавила рейтинг городов с наибольшим уровнем аварий — 4,48 ДТП на 1000 водителей.

В противоположность ей — Чикаго, который продемонстрировал наименьший уровень ДТП — всего 0,45 аварий на 1000 водителей. Это может быть результатом развитой системы общественного транспорта, более плотного движения и, возможно, более строгого контроля за соблюдением ПДД.

А вот в Эль-Пасо (Техас) тревожит другая цифра: 60,8% всех ДТП со смертельным исходом связаны с вождением в нетрезвом состоянии. Это самый высокий процент по стране, что вызывает беспокойство у местных властей и общественников.

Риск ДТП заметно зависит от возраста водителя. Исследование показывает, что наибольшую аварийность демонстрируют представители поколения Z — 2,62 ДТП на 1000 человек. За ними следуют миллениалы с показателем 2,40.

С возрастом уровень ДТП снижается:

Поколение X — 1,40
Бэби-бумеры — 0,76
Молчаливое поколение — 0,21

Важно учитывать, что пожилые водители проезжают в среднем меньше миль в год. Это снижает их суммарный риск попасть в аварию, хотя при этом они физически более уязвимы в случае ДТП.

Результаты подчёркивают, насколько важно учитывать не только индивидуальные навыки вождения, но и статистические факторы: возраст, модель автомобиля и регион.

Для городских властей это — сигнал к усилению мер безопасности, особенно в отношении молодых водителей и борьбы с пьяным вождением. А для автомобилистов — повод задуматься: стиль вождения и выбор авто могут напрямую влиять на вероятность аварии.

Согласно исследованию LendingTree, которое было основано на «десятках миллионов» страховых предложений за 2024 год для 50 крупнейших городов США. LendingTree предоставляет сравнительные данные по автострахованию, кредитам и другим финансовым продуктам.

Уточнения

Поколе́ние Y (поколение «игрек»), или поколение Милле́ниума, также поколение «некст», сетево́е поколение — поколение людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов. Представителей поколения называют миллениа́лы, или миллени́ты, эхо-бу́меры. 

Молчаливое поколение (известны также как «строители») — поколение людей, родившихся примерно с 1925—1928 по 1945 год, следующее за Великим поколением и предшествующее беби-бумерам. 

Поколе́ние X — термин, применяемый к поколению людей, родившихся примерно с 1964 по 1980 год, по другим источникам — с 1965 по 1979 год.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения
Еда и рецепты
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения Аудио 
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Домашние животные
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Последние материалы
Накопите 36 тысяч и получите ещё столько же: программа для россиян
Метод сброса ошибок включает два поворота ключа и паузу в 20 секунд
Три четверти россиян испытывают стресс от ремонта – личные отношения под угрозой
BMW и ДТП: связь, которую сложно игнорировать
Как носить гольфы этим летом: от ярких акцентов до ретро-принтов
Как простые ингредиенты делают блюдо незабываемым
Как Лена Катина и Дмитрий Спиридонов отметили двухлетие сына
Три простых движения перед сном, которые расслабляют тело и запускают глубокий сон
Круиз на Селебрейшн-Ки: что ожидать от нового отдыха на Багамах
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.