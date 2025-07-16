Незаметные детали, которые выдают убитую машину на вторичке: как за 5 минут понять, обманывают ли вас

Названы признаки скрученного пробега при покупке подержанного авто

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

На вторичном рынке хватает отличных автомобилей. Но вместе с хорошими предложениями там водятся и хитрые продавцы, которые готовы пойти на обман ради выгоды. Самый популярный приём — скрутка пробега. Цифры на одометре могут внушать доверие, а на деле машина давно "отжита".

Фото: wikipediа by Magnus Bäck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салон

Даже если в базах ГИБДД и сервисного обслуживания всё выглядит аккуратно, не стоит полагаться только на документы. Осмотрите автомобиль своими глазами и обратите внимание на важные детали, которые выдают реальный пробег.

Потрёпанный салон — первый звоночек

Начните с водительского кресла. Кожаная или тканевая обивка, если машина действительно прошла всего 70-80 тысяч километров, должна быть в хорошем состоянии. А если материал протёрт, видны трещины, швы разошлись — возможно, авто уже давно за сотню.

То же самое касается педалей. Их стертость, гладкие участки, следы от обуви — это как годовые кольца у дерева. Новый автомобиль даже при активной езде не стирает резину на педалях за 30-40 тысяч.

Кузов расскажет свою историю

Следующий шаг — внешний осмотр. Если вся машина в сколах, царапинах и потёртостях, особенно на капоте и порогах, — пробег явно не символический. Даже регулярная мойка и аккуратная езда не спасают кузов после сотен тысяч километров.

Особенно обратите внимание на мелочи: ручки дверей, кнопки стеклоподъёмников, замки. Если они выглядят так, будто их щёлкали тысячу раз в день — не доверяйте красивой цифре на приборке.

Внимание к деталям поможет вам избежать неприятной покупки. Не дайте себя обмануть — подержанный автомобиль с честным пробегом существует, но он точно не будет выглядеть как новенький после 200 тысяч километров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

