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Чёрный налёт на дисках исчезнет через 15 минут — без химии и затрат: как сохранить чистоту колёс своими руками

Растительное масло поможет очистить диски от грязи — совет водителям
1:35
Авто

Каждому водителю приятно, когда его машина блестит от чистоты. Но больше всего портит впечатление именно то, что диски очень быстро покрываются тёмным налётом — всё из-за тормозных колодок. Стоит выехать даже на небольшую поездку, и блеск исчезает, а на поверхности появляется плотная грязная пыль.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Большинство в такой ситуации сразу отправляются на автомойку. Да, там за пару минут диски приводят в порядок. Но уже через день или два они снова выглядят так, будто вы не подходили к шлангу целую неделю. Бесконечно гонять на мойку — и затратно, и неудобно.

В чём секрет чистых дисков у опытных водителей

Оказывается, есть простой способ не только быстро очистить поверхность колеса, но и надолго защитить её от нового налёта. Никакой магии — просто возьмите обычное растительное масло.

Да-да, то самое, что стоит у вас на кухне. Перелейте немного масла в бутылку с распылителем — подойдёт, например, тара из-под газировки. Обильно сбрызните диск и оставьте на 15 минут. За это время масло проникнет в загрязнения и размягчит даже самый стойкий налёт. После этого достаточно просто протереть поверхность сухой чистой тряпкой — и блеск вернётся, будто вы только что прошли полный детейлинг.

Кстати, такой метод не только помогает удалить старую грязь, но и создаёт тончайшую плёнку, от которой тормозная пыль будет отскакивать, а не прилипать.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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