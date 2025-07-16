Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Westinghouse объявила о планах строительства 10 ядерных реакторов в США
Растительное масло поможет очистить диски от грязи — совет водителям
Ошибки при мытье полов, которые ухудшают результат — рекомендации экспертов
Роскачество: в жару стоит избегать кофе, чая и соков из пакета
Лилейник, хоста и очиток признаны самыми неприхотливыми многолетниками
Два года в Азии: сколько стоит жизнь тревел-блогера Алексея Кутового?
Футбол, баскетбол и волейбол заменят кардиотеки и силовые
В Общественной палате назвали геноцидом инициативу с реестром холостяков
Фармакологи выяснили, как сочетание спиртного и энергетиков влияет на мужчин и женщин

Кондиционер не стоит включать сразу — но не по той причине, о которой вы подумали

Кондиционер и двигатель: когда безопасно включать охлаждение в машине
2:10
Авто

Когда июль вступает в свои права, воздух за бортом прогревается до +30 и выше. Садясь в раскалённую машину, хочется как можно быстрее включить спасительный холод. Водитель запускает двигатель — и рука тут же тянется к кнопке кондиционера. Но тут возникает вопрос: а не вредно ли это для автомобиля?

Дефлектор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дефлектор

В сети не утихают споры. Одни уверяют, что включать климатическую систему сразу после запуска мотора — серьёзная нагрузка. Другие считают, что вред преувеличен. Разбираемся, где правда.

Почему включение кондиционера вызывает опасения

Главный аргумент противников моментального включения прост: компрессор кондиционера работает за счёт энергии двигателя. А значит, чем раньше он начнёт крутиться, тем сильнее нагружается мотор. Летом, в жару, это кажется логичным: масло ещё не успело разогреться, системы только начали функционировать, а вы уже требуете от них максимума.

Но стоит учесть, что современные автомобили спроектированы с учётом таких нагрузок. Для большинства машин работа кондиционера сразу после старта — нормальная ситуация, никак не влияющая на ресурс двигателя.

А как же зима

Вот где действительно стоит быть осторожным, так это в мороз. Зимой двигатель испытывает колоссальную нагрузку при запуске: густое масло, холодные детали, слабый аккумулятор. Именно в это время любые дополнительные потребители энергии — от обогрева сидений до фар — могут сыграть роковую роль. Так что кондиционер летом — это скорее мелочь по сравнению с зимним стартом.

Как поступать на практике

Если хочется чуть-чуть поберечь двигатель, можно подождать 30-60 секунд после запуска и только потом включать кондиционер. За это время мотор начнёт работать в стабильном режиме. Но если вы просто хотите быстрее охладиться — включайте сразу. Вреда от этого практически не будет, особенно если вы следите за состоянием системы охлаждения и заправляете кондиционер вовремя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле
Наука и техника
Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле Аудио 
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Грызуны не переносят уксус и лук — советы по защите дачи от мышей
Домашние животные
Грызуны не переносят уксус и лук — советы по защите дачи от мышей Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Последние материалы
Спрос упал, тарифы выросли: металлурги ДНР и ЛНР просят о помощи
Редкая монета Кеннеди была найдена на автозаправке: находка на миллионы
Как правильно ухаживать за наращёнными волосами: рекомендации профессионалов
Рецепт джема из яблок с добавлением апельсина
В июле садоводам советуют рассыпать приманки против слизней под хостами
Захарова уколола Каллас за сомнения в плане Трампа по Украине
Что учесть в Дубае: культурные правила, которые помогут избежать конфузов
Гериатр Педро Абисанда назвал медленную походку ранним признаком старения
Кондиционер и двигатель: когда безопасно включать охлаждение в машине
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.