Кондиционер не стоит включать сразу — но не по той причине, о которой вы подумали

Кондиционер и двигатель: когда безопасно включать охлаждение в машине

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда июль вступает в свои права, воздух за бортом прогревается до +30 и выше. Садясь в раскалённую машину, хочется как можно быстрее включить спасительный холод. Водитель запускает двигатель — и рука тут же тянется к кнопке кондиционера. Но тут возникает вопрос: а не вредно ли это для автомобиля?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дефлектор

В сети не утихают споры. Одни уверяют, что включать климатическую систему сразу после запуска мотора — серьёзная нагрузка. Другие считают, что вред преувеличен. Разбираемся, где правда.

Почему включение кондиционера вызывает опасения

Главный аргумент противников моментального включения прост: компрессор кондиционера работает за счёт энергии двигателя. А значит, чем раньше он начнёт крутиться, тем сильнее нагружается мотор. Летом, в жару, это кажется логичным: масло ещё не успело разогреться, системы только начали функционировать, а вы уже требуете от них максимума.

Но стоит учесть, что современные автомобили спроектированы с учётом таких нагрузок. Для большинства машин работа кондиционера сразу после старта — нормальная ситуация, никак не влияющая на ресурс двигателя.

А как же зима

Вот где действительно стоит быть осторожным, так это в мороз. Зимой двигатель испытывает колоссальную нагрузку при запуске: густое масло, холодные детали, слабый аккумулятор. Именно в это время любые дополнительные потребители энергии — от обогрева сидений до фар — могут сыграть роковую роль. Так что кондиционер летом — это скорее мелочь по сравнению с зимним стартом.

Как поступать на практике

Если хочется чуть-чуть поберечь двигатель, можно подождать 30-60 секунд после запуска и только потом включать кондиционер. За это время мотор начнёт работать в стабильном режиме. Но если вы просто хотите быстрее охладиться — включайте сразу. Вреда от этого практически не будет, особенно если вы следите за состоянием системы охлаждения и заправляете кондиционер вовремя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

