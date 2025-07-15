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Привычка, которая может стоить вам автомобиля: машину угнали, документы пропали

Документы в бардачке: почему автомобилистам лучше их забирать с собой
2:24
Авто

Почти в каждом автомобиле есть удобный ящичек перед сиденьем пассажира — бардачок. Водители используют его по-разному: кто-то кладёт туда запасные перчатки и салфетки, кто-то — мелочь и фонарик. Но чаще всего бардачок превращается в хранилище для самых важных документов.

Volkswagen салон
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen салон

Полис ОСАГО, СТС, копия прав, страховка — всё это можно найти именно там. Кажется логичным: достать быстро, всегда под рукой. Но есть нюанс. Опытные водители давно отказались от этой привычки, и на это есть две веские причины.

Риск потери важнее удобства

Первое, что стоит учитывать — угон или эвакуация. Автомобиль могут увести с парковки за считанные минуты, особенно если нарушены правила. Если документы остались в бардачке, доказать права на машину становится гораздо сложнее. Да и в случае угона наличие всех бумаг внутри только облегчит задачу злоумышленнику: менять номера и подделывать историю машины с документами на руках — дело техники.

Именно поэтому многие предпочитают забирать бумаги с собой, особенно если авто припарковано в незнакомом районе или остаётся без присмотра на долгое время. Маленькая привычка, которая может избавить от больших проблем.

Влага и жара делают своё дело

Вторая причина, о которой редко задумываются, — это физическое состояние документов. Летом в машине жарко, зимой — сыро. Даже если бардачок выглядит герметичным, внутри постоянно происходят температурные колебания. Бумага начинает желтеть, ламинированные карточки расслаиваются, а чернила могут выцветать.

Если документы пролежат в таких условиях несколько месяцев, велика вероятность, что при необходимости они будут выглядеть так, будто пережили наводнение. Особенно страдают бумажные бланки и пластиковые карты со старыми покрытиями.

Что делать

Лучше всего держать документы при себе — в портмоне, в сумке или в специальной обложке. А в машине оставить ксерокопии или фото на смартфоне — для оперативного предъявления. Это безопаснее и практичнее. А бардачок пусть хранит то, что не жалко испортить: аптечку, салфетки, перчатки или шоколадку на случай пробки.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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