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Водители включают печку в +30: когда включать отопитель летом

Включение вентилятора помогает избежать пыли и перегрева — советы для летней езды
1:38
Авто

Обычно вентилятор отопителя включают зимой, чтобы обогреть салон. Но на деле это устройство полезно и в жаркую погоду — особенно если в машине нет кондиционера. И дело не только в том, чтобы создать поток прохладного воздуха.

Машина Lexus
Фото: flickr.com by DeusXFlorida, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Машина Lexus

Незаменим на пыльной дороге

Когда вы едете по пыльной просёлочной трассе, включите вентилятор в режиме подачи холодного воздуха и плотно закройте окна. Это поможет избежать попадания пыли внутрь: вентилятор создаёт небольшое избыточное давление в салоне, не позволяя уличному воздуху проникать внутрь.

Запотевание? Не проблема

Постоянная работа вентилятора помогает обновлять воздух в салоне, особенно при высокой влажности. Это заметно снижает вероятность запотевания стёкол — даже если на улице лето, а машина оставалась долго под дождём.

Когда включение обязательно

Если вы заметили, что стрелка температуры двигателя приближается к красной зоне, нужно срочно остудить мотор. Один из быстрых способов — включить печку на максимум. Да-да, именно на "максимально горячо", с полным обдувом. Это помогает отвести тепло от системы охлаждения, давая двигателю шанс остыть без остановки. Чтобы не страдать от жары, просто приоткройте окна.

Польза даже летом

Вентилятор — это не только зима и тепло. При правильном использовании он помогает сохранить чистый воздух, улучшить микроклимат в салоне и даже спасти двигатель от перегрева. А значит, не стоит недооценивать этот простой, но эффективный инструмент.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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