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Пятна, уходите: автолюбители нашли замену химчистке за 50 рублей

Водителям рассказали, как очистить тканевые сиденья с помощью домашних средств
2:26
Авто

Тканевые поверхности коварны: они впитывают буквально всё - кофе, жир, пыль, пот, пролитую воду. Даже если внешне пятно исчезло, запах остаётся. Моющие средства из магазина часто просто маскируют проблему, а не решают её. К тому же, после них нередко остаются разводы и липкость, особенно если не использовать моющий пылесос.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

К счастью, на помощь приходит комбинация всего трёх простых компонентов: пищевая сода, лимонная кислота и гель для мытья посуды. Добавим немного воды — и получим эффективное средство для глубокой очистки тканевой обивки.

Готовим реактив в домашних условиях

Возьмите две пластиковые бутылки по 0,5 литра. В первую налейте тёплой воды и растворите 5 чайных ложек соды. Закройте бутылку, взболтайте и установите распылитель. Обильно сбрызните загрязнённый участок сиденья этим раствором. Оставьте на несколько минут — сода начнёт разрыхлять пятно.

Теперь приготовьте второй раствор: в воде растворите 5 ложек лимонной кислоты и добавьте 50 мл геля для посуды. Хорошо перемешайте. Снова распылите на тот же участок. Смесь моментально вспенится — это признак химической реакции, которая расщепляет загрязнения и устраняет неприятные запахи. Через пару минут аккуратно промокните ткань чистой сухой тряпкой, удаляя остатки пены. Если загрязнение было серьёзным, можно повторить процедуру.

Что ещё можно очистить таким способом

Этот метод отлично работает не только на сиденьях. Им можно чистить тканевые панели дверей, потолок, коврики из плотной ткани и даже багажное отделение. Главное — не переусердствовать с водой, чтобы избежать намокания поролоновой основы.

В отличие от магазинных пятновыводителей, такой способ не содержит агрессивной химии, не портит краску и структуру ткани. После процедуры салон пахнет свежестью, а не химикатами.

Такой лайфхак особенно пригодится тем, кто возит детей, домашних животных или просто часто ест в машине. Простое сочетание домашних компонентов работает не хуже химчистки, но обходится в копейки

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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