Дворники скрипят и оставляют полосы: вот что поможет за 2 минуты

Решение проблемы скрипящих дворников: понадобится только спирт и бумага

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Работающие стеклоочистители по идее должны очищать лобовое стекло от дождя, снега и пыли. Но на практике многие водители сталкиваются с другой ситуацией: вместо чистой поверхности остаются разводы, полосы и даже скрипящий звук. Причина часто кроется в самом очевидном — грязных резинках дворников.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лобовое стекло

Почему появляются полосы и шум

Со временем на резинках дворников скапливаются мельчайшие частицы грязи, песка, остатков насекомых, масел с дороги. Даже если стекло кажется визуально чистым, именно эти частички, залипшие на щетках, портят всю работу.

В результате каждый взмах щетки не очищает стекло, а лишь размазывает загрязнения, оставляя после себя грязные полосы. Кроме того, из-за микрозагрязнений создается дополнительное трение, которое и вызывает характерный неприятный скрип.

Как быстро и эффективно очистить резинки дворников

Один из самых простых и доступных способов — воспользоваться спиртом. Подойдет как медицинский, так и обычная водка. Главное, чтобы средство обладало обезжиривающим и дезинфицирующим эффектом.

Инструкция:

Возьмите бумажное полотенце или хлопковую ткань.

Пропитайте его спиртом.

Плотно оберните резинку дворника и протрите её по всей длине.

Повторите процедуру несколько раз, меняя бумагу после каждого прохода.

Когда последний кусок ткани перестанет чернеть, можно считать, что резиновая кромка очищена.

Дополнительный эффект — продление ресурса

Регулярная чистка не только избавляет от разводов и скрипа. Она продлевает срок службы самих щеток. Резина меньше изнашивается, не трескается и не затвердевает. А значит, вам реже придётся покупать новые дворники.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

