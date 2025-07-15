Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-4 упражнения для сжигания жира на животе: актуальные рекомендации
Водителям рассказали, как очистить тканевые сиденья с помощью домашних средств
Алсу продала особняк на Рублёвке перед разводом: что известно о сделке?
Признаки перегрева у собак и что делать — советы ветеринара Далмы Шюц
Меняем предпочтения? Эти продукты могут усилить запах вашего тела
Какие лекарства нельзя принимать в жару: предупреждает химик Панов
Диетолог Дюваль: в отказе от сладкого может помочь работа с психологом
Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле
Джон Гудман показал минус 90 кг: актёр вышел на красную дорожку в Лос-Анджелесе

Дворники скрипят и оставляют полосы: вот что поможет за 2 минуты

Решение проблемы скрипящих дворников: понадобится только спирт и бумага
1:57
Авто

Работающие стеклоочистители по идее должны очищать лобовое стекло от дождя, снега и пыли. Но на практике многие водители сталкиваются с другой ситуацией: вместо чистой поверхности остаются разводы, полосы и даже скрипящий звук. Причина часто кроется в самом очевидном — грязных резинках дворников.

Лобовое стекло
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лобовое стекло

Почему появляются полосы и шум

Со временем на резинках дворников скапливаются мельчайшие частицы грязи, песка, остатков насекомых, масел с дороги. Даже если стекло кажется визуально чистым, именно эти частички, залипшие на щетках, портят всю работу.

В результате каждый взмах щетки не очищает стекло, а лишь размазывает загрязнения, оставляя после себя грязные полосы. Кроме того, из-за микрозагрязнений создается дополнительное трение, которое и вызывает характерный неприятный скрип.

Как быстро и эффективно очистить резинки дворников

Один из самых простых и доступных способов — воспользоваться спиртом. Подойдет как медицинский, так и обычная водка. Главное, чтобы средство обладало обезжиривающим и дезинфицирующим эффектом.

Инструкция:

  • Возьмите бумажное полотенце или хлопковую ткань.
  • Пропитайте его спиртом.
  • Плотно оберните резинку дворника и протрите её по всей длине.
  • Повторите процедуру несколько раз, меняя бумагу после каждого прохода.

Когда последний кусок ткани перестанет чернеть, можно считать, что резиновая кромка очищена.

Дополнительный эффект — продление ресурса

Регулярная чистка не только избавляет от разводов и скрипа. Она продлевает срок службы самих щеток. Резина меньше изнашивается, не трескается и не затвердевает. А значит, вам реже придётся покупать новые дворники.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Исследование показало, что Венера остаётся геологически активной
Наука и техника
Исследование показало, что Венера остаётся геологически активной Аудио 
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Домашние животные
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены Аудио 
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Синоптик Варакин: грозовой фронт сместится в Нижегородскую и Ярославскую области
Решение проблемы скрипящих дворников: понадобится только спирт и бумага
Си Цзиньпин объявил о реконструкции 1 млн домов в Китае для стабилизации рынка недвижимости
В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта
Революция в восстановлении: контрастная терапия как тренд для фитнеса и здоровья
Стирка купальников в стиральной машине: рекомендации производителей
Депутат Нилов поддержал идею запрета переводов мигрантов сверх зарплаты
Банановая кожура и зола как удобрения для томатов: советы огородников
В Германии предложили отменить санкции против России в ответ на пошлины США
Учёные обнаружили место нагула молодых гренландских акул в проливе Скагеррак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.