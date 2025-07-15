Хотите экономить на топливе: просто поменяйте пару привычек за рулём

Водителям напомнили, как снизить расход топлива на трассе и в городе

1:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Цены на бензин и дизель редко радуют водителей, особенно когда машина внезапно начинает "пить" больше горючего, чем обычно. Но есть хорошие новости: вы можете сократить расход топлива без вмешательства в технические системы и без опасных трюков. Секрет прост — всё дело в манере вождения и привычке держать машину в порядке.

Фото: flickr.com by Adam Meek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перекрёсток

Держитесь крейсерской скорости

Каждый автомобиль имеет так называемую "крейсерскую скорость" — диапазон, при котором двигатель работает наиболее эффективно. Для большинства легковушек это 90-100 км/ч.

Соблюдая эту скорость на загородных трассах, вы не только сохраните топливо, но и сбережёте мотор. Главное — не пытаться применять этот подход в черте города: там важно придерживаться ПДД и быть максимально внимательным к окружающему движению.

Избавьтесь от резких движений

Спокойное вождение — не только про безопасность, но и про экономию. Каждый резкий обгон, внезапное торможение или ускорение — это минус в вашем топливном бюджете.

Перестройтесь на плавный стиль: прогнозируйте повороты, держите дистанцию, избегайте агрессивных манёвров. Машина скажет вам спасибо, и заправляться придётся реже.

Не возите с собой всё подряд

Багажник — не кладовая. Каждый дополнительный килограмм в машине заставляет двигатель работать с большей нагрузкой. Мангал с прошлого лета, набор инструментов, которые не пригодятся даже в аварийной ситуации, старые коробки — всё это прибавляет вес и увеличивает расход. Пройдитесь по багажнику, пересмотрите содержимое. Вы удивитесь, сколько лишнего возите с собой каждый день.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

