Хотите экономить на топливе: просто поменяйте пару привычек за рулём

Цены на бензин и дизель редко радуют водителей, особенно когда машина внезапно начинает "пить" больше горючего, чем обычно. Но есть хорошие новости: вы можете сократить расход топлива без вмешательства в технические системы и без опасных трюков. Секрет прост — всё дело в манере вождения и привычке держать машину в порядке.
Каждый автомобиль имеет так называемую "крейсерскую скорость" — диапазон, при котором двигатель работает наиболее эффективно. Для большинства легковушек это 90-100 км/ч.
Соблюдая эту скорость на загородных трассах, вы не только сохраните топливо, но и сбережёте мотор. Главное — не пытаться применять этот подход в черте города: там важно придерживаться ПДД и быть максимально внимательным к окружающему движению.
Спокойное вождение — не только про безопасность, но и про экономию. Каждый резкий обгон, внезапное торможение или ускорение — это минус в вашем топливном бюджете.
Перестройтесь на плавный стиль: прогнозируйте повороты, держите дистанцию, избегайте агрессивных манёвров. Машина скажет вам спасибо, и заправляться придётся реже.
Багажник — не кладовая. Каждый дополнительный килограмм в машине заставляет двигатель работать с большей нагрузкой. Мангал с прошлого лета, набор инструментов, которые не пригодятся даже в аварийной ситуации, старые коробки — всё это прибавляет вес и увеличивает расход. Пройдитесь по багажнику, пересмотрите содержимое. Вы удивитесь, сколько лишнего возите с собой каждый день.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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