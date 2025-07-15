Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему жара делает нас раздражительными и непродуктовными: объяснение психолога Наумовой
Домашнее средство против ос: безопасно и эффективно
Пятна от солнцезащитного крема на одежде: проверенные способы удаления
Лазеры вызывают стресс и травмы у кошек — названы безопасные альтернативы
Силиконы, соль и смола в шампуне могут вызвать зуд и воспаление
Блогер рассказала о культурных нормах Дубая, важных для туристов
Марго Овсянникова ответила на претензии журналистки Мадонны Мур
Японское Минобороны изменило тон: что это значит для отношений с Россией?
Долгосрочные инвестиции в Сбере: кто выбирает ПДС и почему это так важно

Хотите экономить на топливе: просто поменяйте пару привычек за рулём

Водителям напомнили, как снизить расход топлива на трассе и в городе
1:46
Авто

Цены на бензин и дизель редко радуют водителей, особенно когда машина внезапно начинает "пить" больше горючего, чем обычно. Но есть хорошие новости: вы можете сократить расход топлива без вмешательства в технические системы и без опасных трюков. Секрет прост — всё дело в манере вождения и привычке держать машину в порядке.

Перекрёсток
Фото: flickr.com by Adam Meek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перекрёсток

Держитесь крейсерской скорости

Каждый автомобиль имеет так называемую "крейсерскую скорость" — диапазон, при котором двигатель работает наиболее эффективно. Для большинства легковушек это 90-100 км/ч.

Соблюдая эту скорость на загородных трассах, вы не только сохраните топливо, но и сбережёте мотор. Главное — не пытаться применять этот подход в черте города: там важно придерживаться ПДД и быть максимально внимательным к окружающему движению.

Избавьтесь от резких движений

Спокойное вождение — не только про безопасность, но и про экономию. Каждый резкий обгон, внезапное торможение или ускорение — это минус в вашем топливном бюджете.

Перестройтесь на плавный стиль: прогнозируйте повороты, держите дистанцию, избегайте агрессивных манёвров. Машина скажет вам спасибо, и заправляться придётся реже.

Не возите с собой всё подряд

Багажник — не кладовая. Каждый дополнительный килограмм в машине заставляет двигатель работать с большей нагрузкой. Мангал с прошлого лета, набор инструментов, которые не пригодятся даже в аварийной ситуации, старые коробки — всё это прибавляет вес и увеличивает расход. Пройдитесь по багажнику, пересмотрите содержимое. Вы удивитесь, сколько лишнего возите с собой каждый день.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
Еда и рецепты
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы Аудио 
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Какие животные строят самые сложные сооружения: список природных архитекторов
Домашние животные
Какие животные строят самые сложные сооружения: список природных архитекторов Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
До шести пассажиров с хвостами: новые правила перевозки животных
Молния: как защитить дом от атмосферных разрядов — рекомендации специалистов
Вороны нападают на животных и людей для охраны гнезда
NYT: Трамп вряд ли введёт стопроцентные пошлины в отношении России
Правильный полив арбузов в июле снижает риск растрескивания плодов
Удаление милиумов: кислоты, ретиноиды и аппаратные методы
Как использовать зубную пасту в автомобиле: два полезных лайфхака
В России может появиться система для отключения интернета: спасение или беда?
Леон Вил назвал способ усилить жим лежа с помощью ширины хвата
Рената Литвинова поделилась воспоминаниями со съёмок с Александром Миттой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.