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Это средство из ванной может спасти тебя: этот тюбик в бардачке решит сразу две автомобильные проблемы

Как использовать зубную пасту в автомобиле: два полезных лайфхака
2:07
Авто

Нет, речь не о стремлении следить за гигиеной полости рта прямо за рулём. На самом деле, тюбик зубной пасты в автомобиле — это не странность, а хитрый лайфхак. Он может выручить в самых неожиданных ситуациях.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Оказывается, средство из ванной отлично справляется с двумя распространёнными автомобильными проблемами — помутневшими фарами и запотевшими стёклами. И всё это без дорогостоящих специальных составов.

Зубная паста против тусклых фар

Со временем фары теряют прозрачность — пластик мутнеет, покрывается мелкими царапинами и налётом. Это ухудшает освещённость дороги, особенно ночью и в плохую погоду.

Чтобы вернуть светотехнике былую прозрачность, достаточно нанести небольшое количество зубной пасты на мягкую тряпку и круговыми движениями отполировать поверхность фары. После этого — смыть остатки средства водой и насухо протереть. Паста действует как мягкий абразив: удаляет налёт и сглаживает микроповреждения. Эффект — заметен сразу.

Простое решение проблемы запотевания стёкол

В сырую или холодную погоду автомобилисты часто сталкиваются с испариной на лобовом стекле и боковых окнах. Это мешает обзору и может стать причиной аварийной ситуации.

Один из способов справиться с этим — нанести на внутреннюю сторону стекла тонкий слой зубной пасты, растереть его по поверхности, а затем тщательно удалить мягкой сухой тканью. На стекле образуется невидимая плёнка, которая препятствует оседанию влаги. И запотевание перестаёт быть проблемой.

Какую пасту выбрать

Для этих целей подойдёт любая классическая белая паста без гелевых и отбеливающих добавок. Лучше всего — с мелкодисперсным абразивом, без агрессивных компонентов. Такой лайфхак — спасение в дороге, особенно когда под рукой нет профессиональных средств. А тюбик в бардачке занимает совсем немного места.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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