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Масложор на новом автомобиле? Есть способ побороть это без капитального ремонта

Неправильный выбор масла может стать причиной масложора на новых машинах
3:34
Авто

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой повышенного расхода масла, которая в народе получила название "масложор". Существует мнение, что это явление характерно только для старых машин с большим пробегом, но на практике оно может появляться и на новых автомобилях. К счастью, не всегда повышенный расход масла является предвестником капитального ремонта. В интервью порталу naavtotrasse. ru моторист рассказал, как можно справиться с этой проблемой без больших затрат.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Почему появляется масложор на новом авто

Основной причиной масложора на новых автомобилях является неправильная обкатка двигателя. Многие автолюбители, по незнанию или из-за спешки, пренебрегают рекомендациями производителя на этапе обкатки, что в итоге может привести к повышенному расходу масла. Также иногда проблема возникает из-за неверного выбора моторного масла. Например, если водитель решит перейти на другой продукт, не учитывая рекомендации дилера, это может вызвать проблемы с расходом масла.

Для некоторых автомобилей масложор является не столь критичным и вполне закономерным явлением. В таких случаях расход масла может составлять всего 100-150 граммов на 1000 километров пробега. Это не катастрофическая цифра, и в большинстве случаев, если следить за состоянием автомобиля, можно избежать серьёзных проблем с двигателем.

Масложор на подержанном автомобиле: признаки и решение

Если речь идет о старом автомобиле, то повышенный расход масла обычно ассоциируется с износом поршневых колец. Это приводит к попаданию масла в камеру сгорания и образованию сизого дыма из выхлопной трубы. Однако если из выхлопной трубы идёт прозрачный или белый дым, который быстро рассеивается, но двигатель продолжает потреблять много масла, нужно искать другие причины.

В первую очередь стоит проверить на наличие масляных подтеков в моторном отсеке: возле сливной пробки, в местах установки масляного фильтра, а также сальников коленчатого вала. Если подтеков нет, то проблема может быть связана с герметичностью прокладок или сальников. В этом случае проблему можно решить без капитального ремонта, просто заменив повреждённые уплотнения и устранив течь.

Временное решение проблемы: более вязкое масло

Если герметичность уже нарушена и проблема с подтёками масла сохраняется, можно попробовать временно использовать лубрикант большей вязкости. Это может помочь продлить срок службы двигателя, предотвратить масляное голодание и уменьшить необходимость в постоянном доливе масла. Однако стоит понимать, что такое решение временное, и спустя несколько месяцев масложор может вернуться в прежнем или даже более серьёзном масштабе.

Тем не менее, за это время можно накопить средства для проведения необходимого ремонта и устранения причины повышенного расхода масла.

Важность правильного выбора моторного масла

Одной из частых причин масложора является неправильный выбор моторного масла. Важно учитывать допуски и рекомендации производителя, а также выбирать проверенные марки масел с нужными присадками для стабильной работы двигателя. Неправильно подобранное масло может не только увеличить расход масла, но и привести к преждевременному износу двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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