Опции, которые не оправдают ваш бюджет: бесполезные фишки в современных автомобилях

Современные автомобили стали настоящими высокотехнологичными устройствами, наполненными множеством опций, которые призваны сделать жизнь водителя проще и комфортнее. Однако возникает резонный вопрос: стоит ли переплачивать за некоторые из них? Мнения на этот счёт могут разниться, но владелец одного из автосалонов в интервью порталу naavtotrasse. ru выделил несколько опций, которые, по его мнению, не стоят дополнительных затрат.
Одна из самых популярных опций — панорамная крыша. Эта функция добавляет автомобилю визуальной привлекательности, делает интерьер более светлым и просторным. Однако переплата за панорамную крышу может составлять от 100 тысяч рублей и выше. А вот по факту, как показала практика, большинство водителей используют её крайне редко. Для поступления свежего воздуха в салон гораздо удобнее открывать боковые окна, чем открывать люк на крыше. Поэтому эта опция может быть не так необходима, как кажется на первый взгляд.
Многие автомобили сегодня оснащены целым рядом электронных помощников, таких как система автоматической парковки, автоматический стояночный тормоз и различные ассистенты при движении. Эти системы разработаны для того, чтобы помочь водителю в сложных ситуациях. Однако, если вы в основном перемещаетесь по городу, то эти функции едва ли принесут пользу. На практике большинство водителей в городской среде никогда не используют все эти помощники, а для производителя такие опции — это способ значительно повысить цену на машину.
Ещё одна часто встречающаяся, но спорная опция — система контроля за давлением в шинах, которая отображает давление в режиме реального времени. Это не те простые датчики, которые есть на большинстве автомобилей, а более сложная система с визуализацией на приборной панели. Несмотря на её дороговизну, многие владельцы таких автомобилей сталкиваются с проблемами — например, с ошибками на приборной панели, которые невозможно устранить, не доведя давление в шинах до нужного уровня. В итоге такая система приносит больше неудобства, чем реальной пользы.
Не последнюю роль в ненужных опциях играет система полного привода на небольших кроссоверах и легковых автомобилях, которые, в основном, предназначены для городской эксплуатации. Многие производители предлагают полный привод в качестве опции только в самых дорогих комплектациях, не оставляя выбора. В городских условиях полный привод, как правило, не нужен, а дополнительные затраты на обслуживание заднего моста и трансмиссии становятся лишними. В такой ситуации переплата за систему полного привода выглядит нецелесообразной.
Ещё одной опцией, которая не всегда оправдывает себя, является система выбора режима движения. Сегодня эта функция встречается не только на премиальных автомобилях, но и на моделях более доступных классов. Суть системы в том, что водитель может выбрать режим для различных типов дорожных условий — спортивный, экономичный, комфортный и другие. Однако в реальной жизни большинство водителей, как правило, остаются на одном "комфортном" режиме и не меняют его в течение всего срока эксплуатации. Это ещё одна опция, которая добавляет стоимости автомобилю, но практически не влияет на его эксплуатацию.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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