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Опции, которые не оправдают ваш бюджет: бесполезные фишки в современных автомобилях

Электронные помощники в городе не оправдывают свою стоимость, считают эксперты
3:55
Авто

Современные автомобили стали настоящими высокотехнологичными устройствами, наполненными множеством опций, которые призваны сделать жизнь водителя проще и комфортнее. Однако возникает резонный вопрос: стоит ли переплачивать за некоторые из них? Мнения на этот счёт могут разниться, но владелец одного из автосалонов в интервью порталу naavtotrasse. ru выделил несколько опций, которые, по его мнению, не стоят дополнительных затрат.

салон автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
салон автомобиля

Панорамная крыша: красиво, но бесполезно

Одна из самых популярных опций — панорамная крыша. Эта функция добавляет автомобилю визуальной привлекательности, делает интерьер более светлым и просторным. Однако переплата за панорамную крышу может составлять от 100 тысяч рублей и выше. А вот по факту, как показала практика, большинство водителей используют её крайне редко. Для поступления свежего воздуха в салон гораздо удобнее открывать боковые окна, чем открывать люк на крыше. Поэтому эта опция может быть не так необходима, как кажется на первый взгляд.

Электронные помощники: не для города

Многие автомобили сегодня оснащены целым рядом электронных помощников, таких как система автоматической парковки, автоматический стояночный тормоз и различные ассистенты при движении. Эти системы разработаны для того, чтобы помочь водителю в сложных ситуациях. Однако, если вы в основном перемещаетесь по городу, то эти функции едва ли принесут пользу. На практике большинство водителей в городской среде никогда не используют все эти помощники, а для производителя такие опции — это способ значительно повысить цену на машину.

Система контроля давления в шинах: лишняя головная боль

Ещё одна часто встречающаяся, но спорная опция — система контроля за давлением в шинах, которая отображает давление в режиме реального времени. Это не те простые датчики, которые есть на большинстве автомобилей, а более сложная система с визуализацией на приборной панели. Несмотря на её дороговизну, многие владельцы таких автомобилей сталкиваются с проблемами — например, с ошибками на приборной панели, которые невозможно устранить, не доведя давление в шинах до нужного уровня. В итоге такая система приносит больше неудобства, чем реальной пользы.

Полный привод на городских автомобилях: излишняя опция

Не последнюю роль в ненужных опциях играет система полного привода на небольших кроссоверах и легковых автомобилях, которые, в основном, предназначены для городской эксплуатации. Многие производители предлагают полный привод в качестве опции только в самых дорогих комплектациях, не оставляя выбора. В городских условиях полный привод, как правило, не нужен, а дополнительные затраты на обслуживание заднего моста и трансмиссии становятся лишними. В такой ситуации переплата за систему полного привода выглядит нецелесообразной.

Система выбора режима движения: для кого это вообще нужно

Ещё одной опцией, которая не всегда оправдывает себя, является система выбора режима движения. Сегодня эта функция встречается не только на премиальных автомобилях, но и на моделях более доступных классов. Суть системы в том, что водитель может выбрать режим для различных типов дорожных условий — спортивный, экономичный, комфортный и другие. Однако в реальной жизни большинство водителей, как правило, остаются на одном "комфортном" режиме и не меняют его в течение всего срока эксплуатации. Это ещё одна опция, которая добавляет стоимости автомобилю, но практически не влияет на его эксплуатацию.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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