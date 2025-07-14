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Лучше перестань — и вот почему: пять водительских привычек, которые тихо убивают вашу машину

Названы ключевые ошибки, из-за которых автомобиль выходит из строя раньше срока
Авто

Продлить жизнь автомобилю не так сложно, как кажется. Главное — не делать то, что ускоряет износ важных узлов. Иногда водители даже не догадываются, что их привычки ежедневно приближают дорогостоящий ремонт. Разберёмся, чего точно не стоит делать, если вы хотите, чтобы ваша машина служила дольше.

Белый Hyundai Solaris
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белый Hyundai Solaris

Держать сцепление нажатым

Многие автомобилисты не отпускают сцепление на светофоре или в пробке — вроде бы удобно. Но когда педаль нажата дольше 3 секунд, выжимной подшипник работает вхолостую, находясь в постоянном вращении. Это ведёт к ускоренному износу и возможному выходу из строя. Лучше включать нейтральную передачу и отпускать педаль.

Резкие старты со светофора

"Обогнать всех" — заманчиво. Но резкий старт нагружает сцепление, особенно на механике. С каждым таким манёвром детали работают на пределе. А если у вас автомат, то страдает трансмиссионная жидкость: она перегревается и теряет свойства быстрее. Итог — выход из строя коробки передач.

Длительный прогрев зимой

Двигатель действительно нуждается в прогреве, особенно в мороз. Но если машина работает на холостом ходу больше 5 минут, это вредно. Во-первых, возрастает расход топлива. Во-вторых, масло и антифриз не циркулируют достаточно активно, что ухудшает смазку и теплообмен. Лучше начать движение через 1-2 минуты и прогревать мотор в пути, без резких нагрузок.

Выкручивание руля до упора

Если при парковке вы часто доводите руль до предельного положения и держите его там, вы рискуете перегреть жидкость в гидроусилителе руля. Насос работает с усилием, и при длительном удержании возрастает его износ. Лучше немного ослабить хват и не фиксировать руль в крайнем положении.

Езда на остатках топлива

Когда стрелка приближается к нулю, работает последний литр топлива. Вместе с ним насос всасывает осадок со дна бака. Это увеличивает риск забивания фильтров и перегрева насоса, особенно летом. Чтобы не попасть на замену бензонасоса, не доводите до критического минимума.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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